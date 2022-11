Thượng tá Huỳnh Tấn Mười giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam

(QNO) - Chiều nay 29/11, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Huỳnh Tấn Mười. Ảnh: C.T

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn; từng giữ các vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại công an các đơn vị, địa phương và được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận.

Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng tân Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu; tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.