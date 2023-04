Thượng tá Mai Thanh Tâm làm Trưởng Công an thị xã Điện Bàn

(QNO) - Sáng 7/4, tại trụ sở Công an thị xã Điện Bàn diễn ra lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cho Thượng tá Mai Thanh Tâm. Ảnh: P.V

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Thượng tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Điện Bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, thị xã Điện Bàn có diện tích rộng, dân số đông, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đây cũng là địa phương có quân số công an đông nhất Công an Quảng Nam. Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn nghỉ hưu từ tháng 2/2023 nên khuyết chức danh Trưởng Công an thị xã hơn 2 tháng nay.

Xét yêu cầu công tác, năng lực cán bộ và nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất chủ trương điều động Thượng tá Mai Thanh Tâm đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Điện Bàn.

“Đồng chí Mai Thanh Tâm đã kinh qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, chỉ huy khác nhau nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trên cương vị Trưởng Công an huyện Tây Giang, đồng chí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiều chủ trương, giải pháp hữu hiệu để giữ vững an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ghi nhận, đánh giá cao” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng gửi lời chúc mừng và đề nghị Thượng tá Mai Thanh Tâm không ngừng rèn luyện, nỗ lực, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực, cùng với tập thể Công an thị xã Điện Bàn thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển của địa phương.