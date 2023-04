Thượng tá Võ Thị Trinh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 20/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: P.V

Dự lễ công bố quyết định có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng Thượng tá Võ Thị Trinh - nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh việc bổ nhiệm lần này vừa là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình Thượng tá Võ Thị Trinh, vừa là vinh dự của cả Công an tỉnh Quảng Nam.

“Thượng tá Võ Thị Trinh có quá trình công tác, cống hiến tại 5 đơn vị, địa phương, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh 3 nhiệm kỳ, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh 2 nhiệm kỳ.

Dù ở đơn vị, vị trí công tác nào, Thượng tá Võ Thị Trinh cũng phát huy tốt năng lực, sở trường, quy tụ, đoàn kết nội bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đã để lại nhiều tình cảm, dấu ấn tốt đẹp, góp phần làm tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, được các cấp lãnh đạo tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng phát biểu.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: P.V

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng mong muốn Thượng tá Võ Thị Trinh không ngừng nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, nghiên cứu, nắm vững các lĩnh vực công tác mới; phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng đề nghị Thượng tá Võ Thị Trinh sớm ổn định công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giúp Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và đối ngoại của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Võ Thị Trinh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.