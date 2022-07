Tiên Phước: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 80 Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố

(QNO) - Trong 3 ngày 26 - 28.7, Công an huyện Tiên Phước tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố năm 2022.

Tập huấn nghiệp vụ cho 80 Công an xã bán chuyên trách bảo vê dân phố năm 2022. Ảnh: N.HƯNG

Theo đó, các Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố được truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh nông thôn; phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; tội phạm công nghệ cao. Phổ biến công tác đăng ký, quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và ngành nghề kinh doanh có điều kiện về anh ninh trật tự; trách nhiệm của Công an xã trong phòng cháy, chữa cháy.

Hướng dẫn một số thế võ, đòn đánh trong võ thuật Công an nhân dân cho Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố. Ảnh: N.HƯNG

Ngoài ra, nội dung tập huấn còn phổ biến kiến thức về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới; tiếp nhận các tin báo tố giác tội phạm, bảo vệ hiện trường; công tác tiếp nhận, quản ý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người đang thi hành án hình sự tại xã, thị trấn.

Trong chương trình tập huấn, các học viên còn được huấn luyện các động tác cơ bản về điều lệnh, một số thế võ và đòn đánh trong võ thuật Công an nhân dân.