Tiên Phước thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

(QNO) - Sáng 2/12, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Ảnh: N.HƯNG

Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức kiểm tra các nội dung huấn luyện cho các đối tượng, 100% quân số đạt yêu cầu; thực hiện tốt công tác phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị địa bàn, chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Tiên Cẩm, Tiên Châu và thị trấn Tiên Kỳ đảm bảo an toàn, đạt chất lượng; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi nhập ngũ 150 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu); tiếp đón 144 quân nhân xuất ngũ về lại địa phương. Kết nạp được 6 đảng viên mới trong các lực lượng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng phối hợp thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; trao tặng 35 suất quà cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 10,5 triệu đồng); phối hợp xây nhà tình nghĩa cho một gia đình ở xã Tiên Châu với kinh phí 80 triệu đồng...