Tiên Phước tổ chức 163 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Sáng nay 3/1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ban An toàn giao thông huyện Tiên Phước tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022.

Công an huyện Tiên Phước ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: N.H

Năm 2022, Công an huyện Tiên Phước phối hợp tổ chức 163 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 21,5 nghìn lượt người tham dự; cấp phát hơn 33 nghìn tờ rơi, 200 bản tin, 223 pano, áp phích. Vận động 178 đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone.

Công an huyện tổ chức 792 lượt tuần ra, qua đó phát hiện, giải tán 150 nhóm đối tượng tụ tập khuya gây mất an ninh trật tự. Điều tra khám phá 65/69 vụ phạm pháp hình sự (đạt 94,2%); trong đó tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 54 vụ (điều tra làm rõ 52 vụ/54 đối tượng).

Trong năm, Công an huyện cũng lập hồ sơ đề nghị đưa 57 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Phối hợp tổ chức 28 đợt truy quét khai thác vàng trái phép, phá hủy 5 máy nổ, 2 máy xay, 3 lán trại, 19 hồ xái…; vận động thu hồi 11 khẩu súng, 9 viên đạn các loại.