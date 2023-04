Tổ tự quản “5 trong 1” ở Tam Thăng

(QNO) - Tổ tự quản “5 trong 1” do Khối dân vận Đảng ủy và Công an xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) xây dựng đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Kim Đới tuần tra hằng đêm. Ảnh: C.S

Xã Tam Thăng có diện tích lớn, dân số đông, có khu công nghiệp thu hút người lao động khắp nơi đến làm ăn, buôn bán. Theo Công an xã Tam Thăng, tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc, ma túy, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông... trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Trước tình hình này, Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1”, ra mắt và đi vào hoạt động năm 2022. Mô hình xác định rõ 5 mục tiêu trọng tâm: đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống thiên tai và tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ tự quản đầu tiên được xây dựng tại thôn Kim Đới vào tháng 3/2022, đến nay đã nhân rộng tại 8/8 thôn với tổng số 169 thành viên. Mỗi tổ có 12-20 thành viên, là cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, nông dân, cán bộ, viên chức... được nhân dân tín nhiệm giới thiệu.

Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Kim Đới được thành lập đầu tiên và đến nay nhân rộng ra tất cả thôn của xã Tam Thăng. Ảnh: C.S

Theo ông Lê Văn Vinh (thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng), từ khi thành lập, tổ tự quản thường xuyên tuần tra, canh gác nên thôn ít xảy ra trộm cắp, đánh nhau, người dân rất an tâm. Thời điểm bão lũ, tổ tự quản giúp chằng chống nhà cửa, di dời dân. Sau bão lũ tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Khối dân vận Đảng ủy và Công an xã Tam Thăng vừa sơ kết 1 năm triển khai mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1”, khen thưởng 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động của các tổ tự quản.

“Những việc làm của tổ tự quản đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tự giác đến tất cả người dân trong công tác phòng chống tội phạm. Tình làng nghĩa xóm trở nên gần gũi, gắn kết hơn, những mâu thuẫn gần như không còn, người dân lo làm ăn phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương” - ông Vinh nói.



Thiếu tá Trần Thanh Trường - Trưởng Công an xã Tam Thăng cho biết, các tổ tự quản hỗ trợ đắc lực cho Công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư. Phối hợp với lực lượng công an tổ chức hơn 300 lượt tuần tra, qua đó phát hiện, ngăn chặn và xử lý 8 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ khai thác cát trái phép, 4 vụ đánh bạc trái phép và nhiều vụ gây rối trật tự công cộng.

Các tổ tự quản còn phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, 100% người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã có công ăn việc làm ổn định, quyết tâm hoàn lương.

Trước những đóng góp thầm lặng của các tổ tự quản, người dân địa phương thường xuyên động viên tinh thần, ủng hộ vật chất để trang bị trang phục, đồ bảo hộ, dụng cụ... giúp thành viên các tổ có thêm động lực, cố gắng vì sự bình yên của nhân dân.

“Tổ tự quản “5 trong 1” là cánh tay nối dài của công an cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự và thực tế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội đã giảm nhiều so với trước. Mô hình cũng góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài sản, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả” - Thiếu tá Trần Thanh Trường nói.