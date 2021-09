Toàn tỉnh còn 204 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc

(QNO) - Sáng nay 29.9, trình bày đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đến nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã bố trí ít nhất 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy theo chỉ đạo của Bộ Công an; nhưng còn 204 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc.

Sáng nay 29.9, đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình, đề án. Ảnh: N.Đ

Về thực trạng điều kiện làm việc của lực lượng này, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện mới chỉ có 12/216 Công an xã, thị trấn (5 xã và 7 thị trấn) có chỗ làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu theo tiêu chuẩn do được UBND tỉnh đầu tư hoặc sử dụng lại các cơ sở làm việc cũ.

Còn lại 204 Công an xã, thị trấn chưa có trụ sở làm việc. Cán bộ, chiến sĩ phải làm việc tạm tại các trụ sở cũ của UBND xã, thị trấn hoặc làm việc chung trong UBND xã, thị trấn với điều kiện làm việc còn nhiều hạn chế như: thiếu diện tích, không có phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, kho vật chứng; hoặc phải di chuyển xa vị trí làm việc gây bất lợi cho công tác, sinh hoạt chung.

Có nơi lực lượng Công an xã, thị trấn vừa phải tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, vừa phải trực tiếp đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật trong cùng một phòng làm việc gây nhiều trở ngại cho công tác nghiệp vụ.

Theo đề án của UBND tỉnh, xác định lộ trình giai đoạn 2021-2030 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng 204 trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh. Trong đó, giai đoạn 2022-2026 triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 123 Công an xã, thị trấn.

Giai đoạn 2027-2029 triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cho 81 Công an xã, thị trấn còn lại. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung đề án. Tổng vốn đầu tư chỗ làm việc cho Công an xã, thị trấn gần 858 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách UBND tỉnh và cân đối của các địa phương.