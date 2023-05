Trách nhiệm với đồng bào biên giới

Phát huy vai trò nòng cốt, tròn 20 năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Tây Giang) luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Bằng niềm tin và trách nhiệm với cộng đồng, họ được ví như “lá chắn thép”, với nhiều dấu ấn mang đậm nghĩa tình quân dân biên giới.

Phối hợp hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa khỏi vùng sạt lở. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Bộ đội của dân làng”

Làm nhiệm vụ nơi vùng đất phên giậu biên giới Việt - Lào, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry được xem như những người con thực thụ của dân làng. Cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội…, nơi nào có mặt của họ, nơi đó cuộc sống của người dân luôn được yên bình và đổi khác. Vì thế, không lạ khi nghe đồng bào biên giới đặt cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị danh xưng “Bộ đội của dân làng”.

Đồn Biên phòng Ga Ry được thành lập vào ngày 19/5/2003 theo Quyết định 56 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, với quân số biên chế ban đầu 21 đồng chí. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đồn Biên phòng Ga Ry được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” 8 năm liền; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều cá nhân được tặng bằng khen với nhiều thành tích tiêu biểu trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những năm qua, Đồn Biên phòng Ga Ry còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tuần tra song phương và xử lý tốt các vụ việc có liên quan đến tình hình biên giới hai nước Việt Nam - Lào...

Trung tá Đỗ Quang Vinh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ, những ngày đầu thành lập, với đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn, cộng thêm phong tục tập quán của người dân còn nhiều lạc hậu… đã ảnh không nhỏ đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bằng tinh thần và trách nhiệm với nhân dân, những khó khăn bước đầu dần được tháo gỡ, khắc phục.

Được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới dài hơn 27km, với 12 cột mốc thuộc địa bàn 2 xã Ga Ry và Ch’Ơm, bên cạnh triển khai công tác tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry triển khai nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là góp sức sức xây dựng chương trình nông thôn mới.

“Ngoài nỗ lực của đơn vị, những năm gần đây, chúng tôi phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Tây Giang triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua đó, vận động gần 2,5 tỷ đồng xây dựng hơn 50 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương cho các hộ đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, xây dựng 2 tuyến đường liên thôn, cùng nhiều cổng chào văn hóa và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững” - Trung tá Đỗ Quang Vinh cho biết.

Tặng cờ Tổ quốc, động viên đồng bào biên giới góp sức bảo vệ chủ quyền. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Các hoạt động thiết thực như hỗ trợ hơn 15ha cây đảng sâm, cùng hàng nghìn vịt xiêm giống và các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng lúa nước, cam bản địa… đã tạo sinh kế mới giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình được triển khai, nhanh chóng trở thành sản phẩm chất lượng, nhất là trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; phát triển cây dược liệu, góp thêm màu xanh dưới tán rừng.

Giữ bình yên biên giới

Thiếu tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ, trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, ngoài nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ phía chính quyền và cộng đồng miền núi. Từ sự phối hợp chặt chẽ đó, nhiều vụ việc được kịp thời ngăn chặn và xử lý, đem lại cuộc sống bình yên cho đồng bào biên giới.

Để làm tốt công tác phối hợp, những năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Đồn Biên phòng Ga Ry còn xây dựng nhiều mô hình nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong đó phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng địa phương.

Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Ga Ry cũng thường xuyên phối hợp và duy trì thực hiện mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” tại các điểm thôn, cùng BĐBP làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Tặng quà hỗ trợ cho người dân các bản giáp biên của Lào nhân dịp đón Tết Bunpimay. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

“Thời gian qua, chúng tôi giới thiệu 120 lượt đảng viên phụ trách hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, giúp hơn 12.570 ngày công lao động khắc phục hậu quả thiên tai, di dời hàng trăm ngôi nhà người dân có nguy cơ bị sạt lở vùi lấp đến nơi ở mới đảm bảo an toàn” - Thiếu tá Nguyễn Phúc Trường nói.

Những năm qua, bằng vai trò kết nối, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry tích cực vận động nguồn lực tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, tặng hơn 10.000 suất quà với tổng trị giá 5,4 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn và trẻ em nghèo.

Đồng thời nhận đỡ đầu 12 học sinh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; duy trì các hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào khó khăn, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ngoài ra, đơn vị đã đầu tư góp phần xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch đẹp”, đơn vị có môi trường văn hóa tốt...

“Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hơn 1.370 nguồn tin, trong đó có 837 tin có giá trị được nhân dân cung cấp giúp công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm được triển khai hiệu quả, đem lại sự bình yên cho biên giới” - Thiếu tá Nguyễn Phúc Trường cho biết.