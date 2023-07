Tri ân các anh hùng liệt sĩ An ninh khu V

(QNO) - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 27/7, đoàn công tác Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My tổ chức dâng hoa, viếng hương các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích An ninh khu V (xã Trà Tân, Bắc Trà My) và tặng quà các gia đình chính sách.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, đoàn công tác đã đến dâng hoa, viếng hưởng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ An ninh khu V thuộc Khu di tích An ninh khu V.

Dâng hoa, viếng hương các anh hùng liệt sĩ

rong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lực lượng An ninh khu V đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh bại bọn đế quốc xâm lược và tay sai. Đã có 3.870 chiến sĩ an ninh khu V anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Viếng hương các anh hùng liệt sĩ

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã trao qùa tặng 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà các gia đình chính sách

Trước đó, đoàn công tác Bộ Công an, Công an Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bắc Trà My.