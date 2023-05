Triển khai Đề án 06 tại Hiệp Đức: Những chuyển biến tích cực

Tại huyện Hiệp Đức, sau 45 ngày phát động đợt cao điểm triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cấp căn cước công dân, đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Công an huyện Hiệp Đức thực hiện thủ tục kích hoạt định danh điện tử mức 2 cho bà Võ Thị Hoa (xã Bình Sơn). Ảnh: ANH NHI

Hoàn thành cấp căn cước công dân

Từ xã Bình Sơn, bà Võ Thị Hoa đến Công an huyện Hiệp Đức để làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Bà cho biết nhận được thông báo của công an xã nên tranh thủ đi làm sớm, để thuận tiện khi đi khám bệnh hay làm các thủ tục hành chính sau này.

“Ở xã tôi được hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1. Hôm nay tôi lên đây để kích hoạt mức 2, các giấy tờ cá nhân đều được tích hợp lên mạng rất thuận tiện. Chẳng hạn khi đi bệnh viện không cần mang thẻ bảo hiểm y tế” - bà Hoa chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Nam, việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và kính hoạt, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân của công dân thông qua ứng dụng VNeID là những chỉ tiêu được lựa chọn để huyện tổ chức phát động thực hiện trong đợt cao điểm. Hoàn thiện các chỉ tiêu nói trên sẽ góp phần rất lớn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục thông qua môi trường số.

Từ Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức, cụ Trương Thị Hường và Phạm Thị Nậm được nhân viên y tế của trung tâm chở lên công an huyện làm căn cước công dân (CCCD).

Ông Hà Ngọc Tẩu (nhân viên y tế Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức) cho biết: “Trước đây công an huyện đến trung tâm trực tiếp làm CCCD nhưng vì một số lý do nên cụ Hường và cụ Nậm chưa làm được.

Làm CCCD là trách nhiệm và quyền lợi của công dân nên dù rất khó khăn vì các cụ bị thương tật, đi lại vất vả nhưng chúng tôi phải cố gắng phối hợp với công an để hoàn thành cấp CCCD”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trỗi - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hiệp Đức cho biết, với sự nỗ lực của lực lượng công an cùng sự phối hợp, vào cuộc tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm hiện nay, huyện Hiệp Đức đã cơ bản hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện.

Cụ thể, tổng số công dân (từ 14 tuổi trở lên) đủ điều kiện cấp CCCD trên toàn huyện là 36.953 người, đến ngày 25/5, hơn 36.330 công dân đã được thu nhận, cấp CCCD; số công dân còn lại thuộc diện “không thể cấp” do một số lý do như không có mặt tại địa phương, đang thi hành án…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Trỗi, những trường hợp công dân đủ điều kiện nhưng không có mặt tại địa phương, lực lượng công an đã chủ động liên hệ và hướng dẫn công dân đến nơi tạm trú để làm CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài CCCD, đến nay toàn huyện có 6.128 công dân được thu nhận, kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Nỗ lực phát triển công dân số

Theo Công an huyện Hiệp Đức, trong 45 ngày thực hiện đợt phát động cao điểm của UBND huyện (từ ngày 14/4 đến nay), công an huyện đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho hơn 500 trường hợp. Công an huyện Hiệp Đức đã thành lập 2 tổ công tác cấp CCCD và định danh điện tử mức 2; trong đó một tổ làm tại trụ sở Công an huyện và 1 tổ cơ động làm “cuốn chiếu” tại các xã, thị trấn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trỗi cho biết, công an huyện tổ chức làm thủ tục cấp CCCD và định danh điện tử cho công dân tất cả ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Bên cạnh đó, ngoài giờ hành chính, công an huyện còn phối hợp với thành viên tổ Đề án 06 ở xã/thị trấn, thôn/khối phố đến tận nhà làm CCCD cho những trường hợp người già yếu, neo đơn, bệnh tật…

Với sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ đó, việc cấp CCCD và định danh điện tử ở Hiệp Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án 06.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, Đề án 06 được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện khá đồng bộ, đặc biệt là sau khi UBND huyện phát động đợt thi đua cao điểm.

Đến nay, tỷ lệ công dân tham gia các dịch vụ thuộc nhóm tiện ích về phát triển kinh tế - xã hội, về phát triển công dân số được nâng lên đáng kể. Đơn cử, đã có 779 lượt người tham gia khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp bảo hiểm y tế; 100% trường tiểu học và THCS trên địa bàn thực hiện thu học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt…

Bên cạnh đó, ông Nam cũng chỉ ra một số hạn chế như tỷ lệ tham gia dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tiến độ thực hiện nhóm xây dựng dữ liệu hệ sinh thái dùng chung còn chậm, tỷ lệ đạt thấp…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, ông Nam đề nghị công an huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID cho các xã, thị trấn với lộ trình cụ thể để thực hiện, đảm bảo đến ngày 30/6/2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Ngoài ra đề nghị các ngành thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ, chính sách, thu học phí; tích hợp, đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia…