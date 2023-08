Trộm thiết bị điện đang mang tải: Thiệt người, hại mình

Liên tiếp vụ cắt trộm thiết bị điện đang vận hành tại các trạm biến áp xảy ra trên địa bàn Quảng Nam. Nhiều đối tượng trộm cắp đã bị phóng điện ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng số vụ mất cáp điện đang mang tải vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng bắt quả tang một vụ trộm thiệt bị điện tại khối phố Trường Đồng, TP.Tam Kỳ. Ảnh: L.V

Thương tích vì trộm thiết bị điện

Ngày 28/7/2023, Công an huyện Quế Sơn đã mai phục, bắt quả tang H.V.Q. (trú thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) đang tháo lấy sắt trộm tại trạm hạ áp điện lực tại tổ dân phố Trung Phước 2 (thị trấn Trung Phước, Nông Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ba lô vải chứa 1 máy cắt cầm tay, 11 lưỡi cưa sắt, 2 mỏ lết, 2 chiếc kìm, 1 đèn pin, 2 bao tải... và 9 thanh sắt chữ V kèm theo 12 bu lông...

Tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện quy định: “Nghiêm cấm trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ”. Tại Khoản 4 Điều 314 Bộ luật Hình sự quy định về vi phạm quy định vận hành an toàn điện: “Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến gây hậu quả đến tính mạng, tài sản cho người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Tại cơ quan điều tra, Q. thú nhận đã nhiều lần thực hiện các vụ trộm cắp tương tự trên địa bàn Nông Sơn và đem về Quế Sơn cất giấu, tiêu thụ. Kiểm tra nơi ở của Q., công an phát hiện thêm nhiều tài sản đối tượng trộm ở địa phương khác mang về cất giấu, trong đó có khoảng 1 tấn sắt.

Được biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn Nông Sơn thường xuyên xảy ra nhiều vụ lấy trộm sắt và cáp trên các thiết bị tại trạm biến áp (TBA) và đã làm gián đoạn cung cấp điện trên địa bàn nhưng vẫn chưa vẫn tìm ra được thủ pham.

Trước đó, vào trưa 20/7/2023 tại TBA 50kVA - 22/0,4kV thôn An Lâm, xã Thăng Phước, Hiệp Đức, đã xảy ra vụ phóng điện khiến một người bị bỏng nặng.

Khi đó, ông Đ.H.Đ. (trú xã Quế Phong, Quế Sơn) đang trèo lên cột có ý định cắt trộm cáp điện thì gặp nạn. Vật chứng để lại tại hiện trường còn có 1 kìm cộng lực, 1 bao tải đựng các sợi cáp đồng nối đất chống sét van 24kV đã bị cắt rời và một xe máy.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do Đ.H.Đ. trong khi thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện đã và bị điện 22kV phóng ngã và kẹt lại trên mặt máy biến áp. Người này may mắn được người dân phát hiện và cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), hầu hết vụ mất cắp chủ yếu là mất dây dẫn bằng đồng tiếp địa và trung tính TBA tại vị mặt máy biến áp và tủ điện hạ thế...

Dây tiếp địa và dây trung tính ở các TBA có chức năng rất quan trọng là bình ổn điện áp và chống cháy nổ. Khi 2 dây này bị cắt trộm dễ dẫn đến biến đổi dòng điện, tăng điện áp đột ngột, gây ra sự cố chập cháy điện tại TBA… Hậu quả của sự việc này là khôn lường, trước mắt có thể gây cháy nổ ở các trạm điện và thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người.

Đối với các vụ mất cắp chưa tìm ra thủ phạm, PC Quảng Nam đã tổng hợp gửi bằng văn bản đến công an các địa phương xảy ra các vụ mất cắp đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý nghiêm.

Cần xử lý nghiêm

Các thiết bị điện tại TBA bị mất cắp không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống điện và thiết bị điện của người dân, hơn nữa có thể gây thiệt hại đến tính mạng con người.

Đối với các TBA bị mất cắp thiết bị, ngành điện lực phải tốn nguồn kinh phí không nhỏ bổ sung ngay các dây cáp trung tính đã bị mất cắp, để đảm bảo an toàn cho việc cấp điện và các thiết bị sử dụng điện của khách hàng. Đồng thời tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ tài sản đã bị chập cháy, lấy đó làm căn cứ khi cơ quan chức năng tìm ra kẻ gian quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp nói trên, PC Quảng Nam yêu cầu các điện lực khu vực cần triển khai ngay hoạt động nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống, ngăn ngừa trộm cắp điện, vật tư thiết bị điện.

Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa PC Quảng Nam và Công an Quảng Nam về việc bảo vệ an ninh, an toàn ngành điện đã được ký kết, các điện lực khu vực cần chủ động phối hợp với công an địa phương thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn ngành điện, đặc biệt là những mục tiêu, công trình trọng điểm.

Cần phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng đến khách hàng, người dân nhận diện kẻ xấu, nếu phát hiện kịp thời báo đến chính quyền địa phương và ngành điện.

Theo ông Trần Văn Anh - Trưởng phòng An toàn - PC Quảng Nam, khi người dân phát hiện các đối tượng không mặc quần áo bảo hộ của ngành điện, có hành vi khả nghi đi vào khu vực trạm điện, trụ điện thì nên nhanh chóng gọi điện tố giác về tổng đài 19001909 hoặc công an, chính quyền sở tại, các điện lực khu vực gần nhất để sớm ngăn chặn kịp thời hành vi trộm cắp, hỗ trợ lực lượng công an sớm điều tra, tìm ra thủ phạm.

Việc trộm cắp xảy ra liên tục, ngày càng có tính chất nguy hiểm và liều lĩnh, không chỉ gây thiệt hại tài sản nhà nước mà còn có khả năng gây nên sự cố cấp điện nếu không phát hiện, xử lý kịp thời. “Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra ra đối tượng trộm cắp, xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng mất trộm thiết bị điện, đảm bảo tài sản, tính mạng con người” - ông Anh nói.