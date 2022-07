Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ về nguồn tại Khu di tích An ninh khu 5

(QNO) - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ (đóng tại Đà Nẵng) vừa thực hiện chuyến hành quân về nguồn tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ báo công dâng Bác. Ảnh: Q.H

Tại Khu di tích An ninh khu 5, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân - những người đã chiến đấu, hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc qua các thời kỳ.

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cũng báo công dâng Bác những thành tích, chiến công và phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng từ khi thành lập năm 2014 đến nay. Trong 8 năm qua, đơn vị vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng cơ động chiến đấu cao để đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và an ninh trật tự trong tình hình mới.

Cán bộ chiến sĩ thắp hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Q.H

Dịp này, đoàn công tác đến thăm và tặng 10 suất quà cho các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Trà Tân. Trước đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước) và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.