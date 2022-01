Trường Đại học Quảng Nam ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

(QNO) - Tối 19.1, Trường Đại học Quảng Nam phối hợp UBND phường An Mỹ (Tam Kỳ) ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2022 và ra mắt lực lượng nòng cốt tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trường Đại học Quảng Nam và UBND phường An Mỹ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: CHÂU HÙNG

PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho biết, mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” của nhà trường ra mắt từ năm 2018 với sự tham gia rộng rãi của toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường.

Mô hình được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong nhà trường cũng như trên địa bàn Tam Kỳ. Để phát huy hơn nữa mô hình, nhà trường ký kết quy chế phối hợp với UBND phường An Mỹ.

Dịp này, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường được Công an Tam Kỳ thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và triển khai biện pháp phòng chống tội phạm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.