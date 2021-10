Tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên nông dân TP.Tam Kỳ

(QNO) - Chiều nay 11.10, hơn 60 cán bộ, hội viên các chi hội nông dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ tham dự buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh.

Hướng dẫn kỹ năng đội mũ bảo hiểm an toàn cho hội viên nông dân. Ảnh: T.C

Cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền viên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh truyền đạt kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông; các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, văn bản pháp luật quy định về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thay cho cách tuyên truyền truyền thống, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt chuẩn bị nhiều hình ảnh trực quan, tăng cường tương tác với đối tượng tuyên truyền thông qua hỏi đáp kiến thức, tình huống, tạo điều kiện để hội viên nông dân trao đổi, thảo luận.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm về an toàn giao thông thường xảy ra đối với hội viên nông dân, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, mức xử phạt theo quy định... cũng được phổ biến để nâng cao ý thức cho hội viên nông dân. Hội viên cũng được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, cách thức đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tặng quà hội viên nông dân tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: T.C

Trong bối cảnh dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, buổi tuyên truyền là nỗ lực của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Hội Nông dân các cấp nhằm giúp hội viên tiếp cận sâu, nắm vững hơn về kiến thức pháp luật, từ đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn ở các chi hội cơ sở cũng như gia đình, nơi cư trú, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Dịp này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt trao tặng nhiều phần quà là mũ bảo hiểm đạt chuẩn, áo mưa, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông cho hội viên nông dân tham dự buổi tuyên truyền.