Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho công nhân khu công nghiệp

(QNO) - Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản ngân hàng, các trang mạng xã hội diễn biến phức tạp, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP.Tam Kỳ) phối hợp Đoàn Thanh niên và Công an phường Trường Xuân tổ chức đợt tuyên truyền cho công nhân ở khu công nghiệp trên địa bàn phường.

Công an Tam Kỳ phát tờ rơi cho công nhân Khu công nghiệp Trường Xuân.

Đơn vị cùng lực lượng phối hợp đã tổ chức tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, kết hợp phát tờ rơi cho trên 500 công nhân tại Khu công nghiệp Trường Xuân. Thông qua các nội dung cảnh báo về thủ đoạn, phương thức của đối tượng lừa đảo, cách phòng ngừa, hoạt động nhằm phòng, chống tội phạm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền lưu động đến với người dân, đăng tải, chia sẻ nhiều tin, bài viết cảnh báo, hướng dẫn cách phòng ngừa về thủ đoạn lừa đảo trên Fanpage, Zalo “Công an TP. Tam Kỳ”.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền trong các khu, cụm công nghiệp.

Thời gian đến, Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát khoảng 6.000 tờ rơi “Cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa” tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp trên địa bàn để nhân dân nâng cao cảnh giác, ngăn ngừa tội phạm phát sinh, bảo vệ tài sản của nhân dân.