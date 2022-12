Sau cuộc diễn tập chống khủng bố được tổ chức vào năm 2019, Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai tiếp tục được chọn làm địa điểm diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệp, kết hợp diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng và phương tiện quy mô cấp tỉnh năm 2022. Cuộc diễn tập tổ chức vào ngày mai 17/12.

Các lực lượng trong một cuộc tham gia diễn tập phòng chống cháy nổ tại TP.Hội An. Ảnh: T.C

Xử lý tình huống

Tình huống giả định được đặt ra tại buổi diễn tập là xảy ra cháy tại bãi container chứa hàng của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai, thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải tại Khu Công nghiệp cảng và hậu cần cảng Chu Lai Trường Hải (xã Tam Hiệp, Núi Thành).

Năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy trong khu dân sự (giảm 27 vụ - 60% so 2021). Có 5 vụ cháy rừng (giảm 81 vụ, giảm 835ha rừng bị cháy so 2021). Không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã xảy ra 1 vụ cháy lớn tại nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Woochang Việt Nam (Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn) vào ngày 25/5/2022 và 1 vụ cháy tàu gỗ du lịch đang neo đậu tại bến Cửa Đại (Hội An) vào ngày 10/10/2022.

Nguyên nhân gây cháy (giả định) được xác định là do container chứa pin Lithium-ion bảo quản lâu ngày ngoài bãi, dưới tác động của nhiệt độ môi trường cao làm pin bị trương phồng và nổ, gây cháy.

Trong các container chủ yếu chứa hàng hóa là chất dễ cháy như axeton, sơn, dầu nhớt… Đám cháy có khả năng lan sang các container chứa hàng xung quanh, và phát triển lớn thành quy mô thảm họa, phải huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia để xử lý.

Theo kịch bản, Ban chỉ huy diễn tập huy động 25 đơn vị của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Ngãi, với hơn 500 người tham gia, cùng 78 phương tiện là xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên dùng, xe bồn chở nước, xe cứu thương, xe chở quân, xe chở phương tiện, xe tải, tàu, thuyền, cano... cùng hợp đồng tác chiến để dập tắt đám cháy.

Trung tá Trương Đức Thuận - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết, các đơn vị tham gia diễn tập sẽ được phân công cụ thể từng mảng nhiệm vụ, bao gồm tổ chức hướng dẫn thoát nạn, di chuyển tài sản, di dời tàu thuyền neo đậu ra nơi an toàn; cứu người bị nạn và sơ cấp cứu chuyển thương; xử lý sự cố chất lỏng chảy loang; thực hiện đồng bộ các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác bảo vệ, chốt chặn và điều tiết giao thông đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn tập cũng sẽ được chú trọng.

“Chúng tôi sẽ chia thành 6 giai đoạn xử lý tình huống, theo thứ tự gồm: công tác tổ chức chữa cháy khu vực bãi container của lực lượng cơ sở; xử lý tình huống cháy và cứu nạn cứu hộ của các lực lượng thuộc Công an Quảng Nam.

Sau đó, huy động lực lượng, phương tiện chi viện, thực hiện các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dưới nước. Huy động lực lượng, phương tiện chi viện của các địa phương lân cận.

Tổng lực lượng, phương tiện trong giai đoạn cuối của buổi diễn tập đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Thời gian cho mỗi tình huống được tính từng phút, cho thấy yêu cầu cực cao trong công tác hiệp đồng phối hợp theo các khâu được đề ra. Đây cũng là dịp rất quan trọng để đánh giá năng lực chữa cháy, ứng phó với sự cố cháy có diễn biến phức tạp tại khu công nghiệp” - Trung tá Trương Đức Thuận nói.

Đánh giá toàn diện khả năng ứng phó

Là cuộc diễn tập quy mô cấp tỉnh lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của rất nhiều lực lượng, đơn vị và cả quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các khâu. Từ tháng 7/2022 đơn vị này đã tham mưu Công an tỉnh trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, tham mưu thành lập ban chỉ đạo và ban chỉ huy diễn tập.

Kịch bản diễn tập được Ban chỉ đạo phê duyệt từ giữa tháng 11. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập và Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện kịch bản, chương trình, nội dung diễn tập.

Một cuộc diễn tập của lực lượng chức năng tỉnh tại cảng biển Chu Lai năm 2019. Ảnh: T.C

Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh cho hay, đã quán triệt nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập thực binh và phục vụ các điều kiện tổ chức diễn tập như đốt khói, lửa… Đơn vị chủ động tổ chức tập luyện các nội dung phương án theo kịch bản được phê duyệt, hướng dẫn các lực lượng PCCC của Công ty Trường Hải tổ chức tập luyện.

“Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng đơn vị, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an tỉnh được thực hiện đảm bảo, các đơn vị tham gia diễn tập đều nắm được kịch bản và nhiệm vụ được giao trong phương án.

Trong suốt quá trình tham gia hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập chính thức, đơn vị tăng cường cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị, sẵn sàng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu” - Thượng tá Trần Công Tiết chia sẻ.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, diễn tập phương án chữa cháy quy mô cấp tỉnh là nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo cho từng địa phương thực hiện mỗi năm.

“Qua diễn tập phương án chữa cháy, sẽ kiểm tra, đánh giá toàn diện khả năng ứng phó, giải quyết những tình huống thảm họa cháy lớn của các lực lượng trên địa bàn tỉnh.

Đây là cơ sở quan trọng nhằm chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết các tình huống cháy nổ tương tự từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp, lãnh đạo chỉ huy, tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực nhằm giải quyết kịp thời các tình huống cháy nổ ngay từ lúc mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở các khu công nghiệp” - Thượng tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.