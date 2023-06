Được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh dự lường nhiều tình huống, bố trí cán bộ chiến sĩ bám sát kế hoạch triển khai, vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Tây Giang là địa phương đầu tiên tiếp nhận, vận chuyển đề thi về điểm thi vào sáng qua 27/6. Ảnh: THÀNH CÔNG

Nhiều ngày qua, lãnh đạo Công an tỉnh liên tục kiểm tra, rà soát tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương bám sát kế hoạch đảm bảo an ninh phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương đã sẵn sàng phương án, chuẩn bị nhân lực, vật lực, dự lường xử lý các tình huống như phân luồng từ xa, tránh ùn tắc giao thông, có phương án trong các tình huống va chạm, tai nạn hay cháy nổ.

Trung tá Võ Thiện Minh - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) cho hay, sáng qua 27/6 đề thi đã được bàn giao cho công an các địa phương ở 6 huyện miền núi vận chuyển về điểm thi, bao gồm Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn.

Ở các địa bàn còn lại, sẽ có 7 tuyến vận chuyển đề thi đến 48 điểm thi, do ban vận chuyển đề thi đảm nhiệm. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã kiểm tra kỹ lưỡng các điểm thi, công tác lắp đặt và vận hành camera an ninh ở phòng chứa đề, cắt cử lực lượng túc trực 24/24. An ninh sẽ được thắt chặt theo nhiều lớp, từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

“Đơn vị phối hợp với ngành giáo dục bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình in sao, vận chuyển đề thi; tổ chức thi, vận chuyển bài thi và thực hiện công tác giám sát chấm thi.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu Phòng An ninh chính trị nội bộ và công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế thi; đặc biệt chú ý phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra trường hợp lộ, lọt đề thi, thi thuê, thi hộ, các hành vi gây rối trật tự tại các khu vực thi, chấm thi” - Trung tá Võ Thiện Minh thông tin.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần tổ chức thành công kỳ thi THPT năm 2023.

Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường, thị trấn nắm chắc địa bàn, sẵn sàng nhân lực đề xuất giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Công an các địa phương bố trí lực lượng an ninh phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và trưởng các điểm thi tiếp nhận, bảo vệ đề thi, bài thi, bảo vệ an ninh bên trong và trật tự bên ngoài tại các điểm thi, phòng ngừa hành vi vi phạm quy định tại khu vực thi.

“Lực lượng tham gia bảo vệ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…, kịp thời phát hiện, báo cáo để có biện pháp xử lý, nhất là các trường hợp thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi.

Những ngày qua, bên cạnh phối hợp với các ban thành viên, Công an tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra, rà soát, đôn đốc. Đến giờ phút này, việc đảm bảo an ninh cơ bản được thực hiện chặt chẽ, sát với yêu cầu, kế hoạch đề ra” - Đại tá Nguyễn Thành Long nói.