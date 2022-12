Vững vàng giữ biển

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành) luôn vững vàng trong mọi điều kiện, là điểm tựa lớn của ngư dân trên ngư trường.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân Núi Thành. Ảnh: T.C

Luôn sẵn sàng

Những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 hiện diện thường trực trên vùng biển quản lý (từ Quảng Trị đến Bình Định). Ngay cả những khi thời tiết xấu, mưa bão, tàu cảnh sát biển vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thông tin, trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức 108 lần tàu, 81 lần xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, thực thi pháp luật tại các điểm đảo kết hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Hàng trăm lượt tàu của nước ngoài được lực lượng tuyên truyền, yêu cầu rời khỏi vùng biển Việt Nam, ghi số hiệu hàng trăm lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển chủ quyền.

Quá trình đấu tranh, tuyên truyền, yêu cầu tàu chấp pháp, tàu quân sự, phương tiện và tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam được tiến hành đúng phương châm đối sách, không tạo ra điểm nóng.

Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp nhận, xử lý 53 thông tin tai nạn, sự cố trên biển, tham gia điều động 8 lượt tàu với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, kịp thời cấp cứu, cứu nạn 23 ngư dân, cứu kéo 3 phương tiện vào đất liền đảm bảo an toàn.

Không đơn độc trong những hoạt động của lực lượng, công tác phối hợp được Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì chặt chẽ với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, Vùng 3 Hải quân, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và chính quyền các địa phương. Nhờ đó, Vùng Cảnh sát biển 2 luôn nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm.

Trong mưa lũ, Cảnh sát biển kịp thời hiện diện, vượt qua sóng dữ cứu hộ, cứu nạn nhiều ngư dân bị chìm tàu, đưa người ở đảo bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu. Bão lũ đi qua, lại thấy bóng dáng Cảnh sát biển có mặt ở những nơi thiệt hại nặng, miệt mài giúp dân khắc phục hậu quả.

Tình dân quân thắm thiết, khắng khít hơn, cả khi trên biển lẫn ở đất liền, với nhiều hoạt động dân vận hướng về nhân dân, sẻ chia với đồng bào, như “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hơn 2.400 suất quà được trao đến gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, cùng hàng trăm học bổng, xe đạp tặng học sinh vượt khó là minh chứng cho nỗ lực sát cánh cùng ngư dân, nhân dân của chiến sĩ Cảnh sát biển, viết nên nhiều câu chuyện đẹp, góp phần quan trọng nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật về chủ quyền biển đảo trong cộng đồng...

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Xác định vai trò của công tác tuyên truyền trong thực thi pháp luật, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, kiến thức về biển đảo, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quản lý biển đảo của Tổ quốc, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được chuyển tải kịp thời, sinh động.

Đặc biệt, với quyết tâm chung tay phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU), Cảnh sát biển gặp gỡ trực tiếp ngư dân ngay trên biển để đối thoại, hướng dẫn ngư dân cam kết không vi phạm.

Cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã phối hợp các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Đại tá Trần Quang Tuấn thông tin, vùng biển do đơn vị quản lý rộng và nhạy cảm, thường xuyên có các tàu đánh bắt, khai thác thủy hải sản, giàn khoan, tàu chấp pháp của nước ngoài hoạt động trái phép. Sự phức tạp của thiên tai, nhận thức công tác đảm bảo an toàn của ngư dân còn hạn chế cũng gây ra nhiều khó khăn cho công tác chung của lực lượng.

Dự lường những khó khăn, thách thức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý linh hoạt các tình huống trên biển đúng chủ trương, đối sách, bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền vùng biển quản lý.

“Nhờ sát cánh, đồng hành với ngư dân, Cảnh sát biển đã tạo ra chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển. Từ tai mắt của ngư dân, chúng tôi cũng có thêm thông tin để thực thi tốt nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên biển.

Qua đó, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên biển, phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác trên địa bàn” - Đại tá Trần Quang Tuấn nói.