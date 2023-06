Vững vàng thế trận an ninh nhân dân

Được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Quảng Nam đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều mô hình mới được xây dựng, phát huy tác dụng giúp thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quan trọng giữ an ninh trên các địa bàn.

Công an cấp cơ sở thường xuyên tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Ảnh: T.C

Phát huy khối đại đoàn kết

Để tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã trao đổi thông tin thường xuyên với cấp ủy, các đơn vị liên quan để nghiên cứu đổi mới, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thực tế tình hình tại địa phương.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, học và làm theo gương Bác.

Một số mô hình phát huy hiệu quả trong cộng đồng được nhân rộng như “4 trách nhiệm” ở phường Thanh Hà, “1+4” ở phường Sơn Phong, sân khấu hóa tuyên truyền ở phường Cửa Đại...

Qua 10 năm phối hợp, Công an và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng, nhân rộng 10 loại, 70 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự, thanh loại 344 mô hình kém hiệu quả. Đồng thời duy trì, củng cố 10 loại, 1.039 mô hình. Trong đó, Công an chủ trì xây dựng 908 mô hình, lực lượng khác chủ trì xây dựng 131 mô hình.

Đặc biệt, Công an TP.Hội An đã phối hợp, thúc đẩy phối hợp trong phát triển phong trào trong đồng bào các tôn giáo, tạo được hiệu ứng tốt.

Ông Lê Hồng Lợi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An chia sẻ, tùy từng địa bàn, việc phối hợp xây dựng phong trào trong đồng bào tôn giáo được cụ thể hóa. Tại phường Sơn Phong, cấp ủy, các ngành địa phương phối hợp với chùa Bảo Thắng xây dựng mô hình “Phật tử và gia đình nói không với ma túy”.

Tại phường Cẩm Châu, hàng loạt chùa, thiền tự cùng đồng bào tôn giáo phát triển mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh trật tự”. Giáo xứ Hội An tại phường Cẩm Phô vận động giáo dân tham gia mô hình “Nói không với ma túy”.

“Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia các mô hình đều phát huy trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cho tín đồ, đạo hữu... của tôn giáo mình.

Hàng quý, các cơ sở thờ tự chọn một ngày mà cơ sở mình có đầy đủ tín đồ, đạo hữu để Mặt trận, Công an trực tiếp đến truyền đạt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, đông đảo đồng bào tôn giáo biết cách phòng ngừa, phòng chống, tiếp tục tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng dân cư” - ông Lợi cho hay.

Nhân dân tích cực hưởng ứng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong công tác tuyên truyền nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp cơ sở đã triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để chuyển tải thông tin, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân.

Rất nhiều địa phương đã sử dụng nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, đồng thời duy trì các cổng thông tin điện tử bên cạnh các phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống. Nhờ đó, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, các cách thức phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, thông tin tình hình an ninh trật tự được truyền tải nhanh chóng, tiện lợi, sâu sát với từng người, từng nhà.

Đây cũng là kênh tiếp nhận hàng nghìn tin báo có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng truy nã, thu hồi và vận động giao nộp súng, vũ khí các loại.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, cán bộ Mặt trận thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với công an xã, phường, thị trấn, cảnh sát khu vực vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Những quy định về cư trú, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý các đối tượng tại địa bàn dân cư được thực hiện khá hiệu quả, có sức lan tỏa nhất định trong cộng đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh, bám sát nội dung chương trình phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, thời gian qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào, cuộc vận động khác đã được quan tâm, chú trọng.

Nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp xây dựng phong trào ngày càng đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức thường xuyên, mới mẻ, có tính thu hút. Chất lượng hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự được nâng lên. Công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng tại cộng đồng dân cư đạt kết quả tốt.

Nhiều cách làm hay của MTTQ Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động ở cấp cơ sở đã góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.