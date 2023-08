Xã Duy Vinh tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Ngày 6/8, xã Duy Vinh (Duy Xuyên) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023 và là đơn vị được chọn tổ chức điểm của tỉnh.

Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền và nhân dân xã Duy Vinh. Ảnh: XUÂN MAI

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Thế Hòa - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Duy Vinh là xã bãi ngang ven biển, nhiều năm qua tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, phòng chống tội phạm. Trong đó, Công an xã quản lý, duy trì 3 mô hình hoạt động thường xuyên gồm camera an ninh, tiếng loa an ninh và mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Công an xã cũng đang phối hợp ban nhân dân các thôn vận động nhân dân hỗ trợ kinh phí để lắp đặt, nhân rộng mô hình camera an ninh trên toàn địa bàn xã nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một lần nữa khẳng định sức mạnh, sự đóng góp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; là bước phát triển mới của thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong vận động nhân dân tham gia phong trào.

Theo ông Sáu, đối với địa phương, từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng được đẩy mạnh và tăng cường, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy lùi, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, đảm bảo.

Với những kết quả từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều năm liền tập thể cán bộ và nhân dân xã Duy Vinh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Nhiều năm xã Duy Vinh được chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh.

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen 1 tập thể và 1 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương tặng 20 triệu đồng biểu dương chính quyền và nhân dân xã Duy Vinh.