Xã Tiên Mỹ tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) vừa tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2022. Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Đại biểu dự ngày hội. Ảnh: M.T

Thời gian qua, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã Tiên Mỹ tiếp tục được phát động sâu rộng, duy trì thường xuyên. Địa phương đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 1.600 lượt người tham dự, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền đến tận tay nhân dân, động viên người dân tích cực tham gia phong trào.

Từ đầu năm 2021 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an xã Tiên Mỹ hơn 40 nguồn tin, trong đó 35 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã có kế hoạch kiểm tra, xác minh, phát hiện 4 vụ có dấu hiệu tội phạm chuyển Công an huyện Tiên Phước thụ lý theo thẩm quyền.

Công an xã Tiên Mỹ cũng đã đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dựa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 23 người nghiện ma túy; xử phạt hành chính nhiều đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như mô hình gia đình an toàn, ánh sáng an ninh, camera an ninh, cổng trường an toàn giao thông… đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng ngày hội. Ảnh: M.T

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả xã Tiên Mỹ đạt được trong phong trào TDBVANTQ. Đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào TDBVANTQ.

Địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ; củng cố lực lượng nòng cốt vững mạnh. Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Dịp này, các cấp khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân của xã Tiên Mỹ có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.