Xử phạt 105 triệu đồng một doanh nghiệp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với Công ty TNHH Cao Phong (đơn vị quản lý Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn tại TP.Hội An) số tiền 105 triệu đồng.

Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn trên đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An. Ảnh: K.L

Cuối tháng 11/2022, đoàn kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh kiểm tra tại Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn, địa chỉ 425 - 427 đường Hai Bà Trưng, TP.Hội An (thuộc chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong).

Qua kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Cao Phong đưa công trình Siêu thị Điện máy nội thất Chợ Lớn vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Sử dụng phương án chữa cháy chưa được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, công ty không xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại Nghị định 83, ngày 18/7/2017 của Chính phủ. Sử dụng người chưa được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy làm lực lượng chữa cháy cơ sở.

Ngoài tiền phạt 105 triệu đồng, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Cao Phong thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 40 ngày, nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.