Xử phạt hơn 300 triệu đồng đối với vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã tích cực ra quân tuần tra, kiểm soát, xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Ảnh: C.Q

Tối 5.1, tổ tuần tra của Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đường thuộc phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ). Theo đó, phát hiện nhiều tài xế điều khiển mô tô vi phạm về nồng độ cồn; cá biệt, có trường hợp vừa vi phạm nồng độ cồn vừa không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe cũng như các giấy tờ khác theo quy định.

Một trường hợp được yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Ảnh: C.Q

Tuy nhiên, khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, yêu cầu kiểm tra, các tài xế bắt đầu sử dụng nhiều “chiêu trò” không hợp tác, không chấp hành đúng hướng dẫn của CSGT.

Tuy nhiên, tài xế này viện cớ sợ lây... Covid-19, sau đó cố tình trì hoãn khiến việc đo nồng độ cồn mất rất nhiều thời gian. Ảnh: C.Q

Đặc biệt, có tài xế lấy lý do… sợ lây dịch Covid-19, nhất quyết không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Phải mất nhiều thời gian giải thích, CSGT mới tiến hành đo xong nồng độ cồn do tài xế cố tình không thực hiện đúng thao tác.

Nhiều trường hợp bị lập biên bản xử lý do không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào khi bị kiểm tra. Ảnh: C.Q

Theo một cán bộ CSGT, việc thay đổi các điều khoản xử phạt theo Nghị định 123 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng khiến CSGT vất vả hơn nhiều so với trước đây.

Ngay ở khâu lập biên bản để xử lý vi phạm đã mất gấp đôi thời gian do phải hoàn thiện nhiều hồ sơ, thủ tục hơn so với trước. Ngoài ra, việc các tài xế vi phạm nồng độ cồn thường xuyên trì hoãn, không hợp tác cũng là lý do khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát sẽ được duy trì liên tục, xử lý nghiêm với vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: C.Q

Một tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn khi điều khiển xe máy cho hay, cuối năm công ty có tổ chức tiệc nhỏ cho anh em nên không thể không dùng vài ly rượu. Sau khi nghe cán bộ CSGT thông báo về hành vi vi phạm và mức xử phạt, tài xế này khá lo lắng khi biết mình sẽ bị xử phạt mức khá nặng, liên tục đề nghị CSGT “bỏ qua”. Trường hợp này được CSGT lập biên bản, tạm giữ giấy tờ, phương tiện vi phạm theo quy định.

Your browser does not support the video tag. Đội CSGT số 1 tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1 tối 5.1.

Theo thống kê, sau hai tuần ra quân, CSGT đã lập biên bản xử phạt 51 trường hợp, phạt tiền 302,5 triệu đồng. Hiện, các tổ tuần tra vẫn đang được chỉ đạo tăng cường kiểm soát, xử lý tập trung vào lỗi vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Mức phạt cũng sẽ rất cao, ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị tịch thu bằng lái xe tùy theo mức độ vi phạm.