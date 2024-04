Tài chính - Thị trường Quý I/2024, Quảng Nam thu ngân sách giảm, chi ngân sách tăng (QNO) - Ngày 12/4, UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I/2024.

Thu xuất nhập khẩu quá thấp

Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh hơn 5.535 tỷ đồng, đạt 23% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: thu nội địa gần 5252 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, bằng 100% so cùng kỳ năm trước, thu thuế xuất nhập khẩu 278 tỷ đồng, đạt 8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 22% so cùng kỳ năm trước và thu đóng góp hơn 5 tỷ đồng.

So cùng kỳ năm trước, chi ngân sách trên 6.744 tỷ đồng, đạt 22% dự toán đầu năm, tăng 20%. Bao gồm: chi cân đối ngân sách địa phương 4.955 tỷ đồng, đạt 17% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10%. Cụ thể: chi đầu tư phát triển 2.157 tỷ đồng, đạt 44% dự toán đầu năm, tăng 5% và chi thường xuyên 2.797 tỷ đồng, đạt 20% dự toán, tăng 13%; chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0,63 tỷ đồng, bằng 0,3% so dự toán (chi trả nợ lãi vay theo số thực tế phát sinh) và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 1.790 tỷ đồng, bằng 59% so dự toán và tăng 61%.

Theo ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính, thu xuất nhập khẩu quá thấp, nhưng thu nội địa vẫn đạt tiến độ thu. Các nhiệm vụ chi đều bám sát dự toán giao từ đầu năm. Địa phương vẫn cân đối được ngân sách, không mượn từ các nguồn khác để bù đắp cho các chi tiêu như dự kiến ban đầu.