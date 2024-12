Xã hội

Quy trình đấu giá biển số xe

(QNO) - Nghị định số 156/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an.