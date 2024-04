Du lịch Rộn ràng lễ hội biển Tân Thành Quy mô không lớn, thời gian tổ chức chỉ trong một ngày, Lễ hội thể thao, âm nhạc biển Tân Thành diễn ra cuối tuần qua để lại nhiều ấn tượng vì tạo ra không gian giao thoa văn hóa đặc sắc và tăng cường sự tương tác, trải nghiệm từ du khách tham gia.

Vận động viên tranh tài trên đường chạy tại lễ hội gây quỹ ủng hộ từ thiện. Ảnh: Q.T

Từ sáng sớm, lễ hội thể thao, âm nhạc biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An) đã sôi động trên đường chạy của hàng trăm trẻ em, trong đó có nhiều trẻ nước ngoài đang học tại TP.Hội An.

Các “vận động viên” nhí tùy theo độ tuổi hào hứng hoàn thành chạy cự ly từ 300m - 1km với sự đồng hành của phụ huynh và tình nguyện viên.

Ngoài giao lưu, rèn luyện sức khỏe, ý nghĩa lớn nhất mà hoạt động mang lại là toàn bộ số tiền mua “bib” chạy (cả cự ly trẻ em và người lớn) sẽ dành gây quỹ ủng hộ từ thiện hỗ trợ lớp trẻ khiếm thính, chạy càng nhiều số tiền ủng hộ sẽ càng lớn.

Hoạt động chạy gây quỹ từ thiện là điểm nhấn của lễ hội thể thao, âm nhạc biển Tân Thành. Ảnh: Q.T

Ông Lê Quốc Việt - đại diện Hợp tác xã Du lịch làng chài Tân Thành cho biết, sự kiện hướng đến tăng cường tính tương tác, trải nghiệm của du khách trong hầu hết hoạt động.

Ngoài chạy thể thao, du khách cũng là chủ thể chính trải nghiệm việc kéo lưới rùng, đắp cát, vẽ tranh, đập niêu, tham gia âm nhạc đường phố… để tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Với chợ phiên Tân Thành, ngoài các gian hàng mang đặc trưng bản địa, thân thiện với môi trường, tại lễ hội lần này còn có sự góp mặt của 6 làng, điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đến từ vùng cao các tỉnh miền Trung. Đó là các làng Rum Ho (Quảng Bình); Chênh Vênh (Quảng Trị); A Roàng, A Nor, Bản Dỗi (Thừa Thiên Huế), Đại Bình (Quảng Nam).

Các điểm đến này đang có sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để phát triển sinh kế bền vững, trong đó chú trọng lồng ghép với du lịch.

Đồng bào làng A Roàng (A Lưới, Thừa Thiên Huế) mang sản vật đến tham dự lễ hội. Ảnh: Q.T

Các làng du lịch cộng đồng này hầu hết đang mới ở quá trình gầy dựng, hoàn thiện sản phẩm, tour tuyến hướng đến thu hút du lịch, nên lễ hội là cơ hội tốt để các chủ thể trao đổi, tham khảo mô hình phát triển của nhau để gia tăng sức hút, thương hiệu điểm đến.

Bà A Lăng Thị Bé - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Bản Dỗi (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) cho hay: “Hợp tác xã từng tham dự nhiều sự kiện, hội chợ trong khu vực nhưng chủ yếu về thương mại - dịch vụ.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến với Hội An và tham dự một sự kiện đậm sắc màu du lịch nên đây là cơ hội quý giá để chúng tôi quảng bá sản phẩm và nhất là học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch của các đơn vị bạn cũng như từ chính du khách tham gia lễ hội”.

Dù tổ chức ở quy mô nhỏ, thời gian ngắn nhưng lễ hội thể thao, âm nhạc biển Tân Thành đã tạo ra hiệu ứng tốt để gắn kết được du khách và cộng đồng; thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng quốc tế và cộng đồng địa phương, lan tỏa hơn nữa văn hóa sáng tạo ở TP.Hội An vốn đang hướng đến thành phố sáng tạo toàn cầu.