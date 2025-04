Du lịch Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống và đồng diễn áo dài “Duyên dáng Hương Trà” “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2025” (QNO) - Tiếp tục chuỗi các hoạt động trong chương trình lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa 2025”, sáng nay 12/4 Giải đua thuyền truyền thống TP.Tam Kỳ mở rộng năm 2025 đã diễn ra sôi nổi trên sông Tam Kỳ.

Giải đua thuyền lễ hội hoa sưa thu hút 9 thuyền đua trong tỉnh. Ảnh: TƯỜNG VY

Giải năm nay thu hút 9 thuyền đua nam đến từ Tam Kỳ, Núi Thành, Duy Xuyên và Hội An tham gia. Trong đó 6 thuyền đua của Tam Kỳ là Tam Thăng, Tam Thanh, An Phú, Hòa Hương, Tam Phú, Tân Thạnh và 3 vị khách mời là Tam Tiến (huyện Núi Thành), Nam Phước (huyện Duy Xuyên), Cẩm Thanh (Hội An) tranh tài ở giải hòa bình cự ly 3km và giải truyền thống cự ly 7,5km.

Khán giả ngồi dưới tán cây sưa cổ thụ xem giải đua thuyền. Ảnh: TƯỜNG VY

Giải đua thuyền là dịp để các vận động viên rèn luyện thân thể, giao lưu học hỏi lẫn nhau, đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời bảo tồn, phát huy phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn thể thao mang yếu tố truyền thống của nhân dân vùng sông nước.

Các cuộc đua tranh quyết liệt. Ảnh: TƯỜNG VY

Đua thuyền luôn là lễ hội thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Giải năm nay trở thành ngày hội thể thao vùng sông nước của người dân trên địa bàn Tam Kỳ và các địa phương lân cận.

Rất đông khán giả dự xem và cổ vũ cho các thuyền đua. Ảnh: TƯỜNG VY

Sau những chặng đua quyết liệt và đầy kịch tính ở giải chính, thuyền đua Hòa Hương xuất sắc đoạt cúp vô địch; thuyền Tam Tiến về nhì; thuyền Cẩm Thanh xếp vị trí thứ ba.

Trước đó ở giải hòa bình, thuyền đua Cẩm Thanh về nhất; xếp thứ nhì là thuyền Tam Tiến và vị trí thứ 3 là thuyền Tân Thạnh.

Niềm vui đoạt chức vô địch của thuyền Hòa Hương. Ảnh: TƯỜNG VY

Cũng trong sáng nay 12/4 diễn ra đồng diễn áo dài “Duyên dáng Hương Trà” và hội thi gia đình đồng phục áo dài.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ cùng các gia đình dự thi duyên dáng áo dài. Ảnh: TƯỜNG VY

Một gia đình dự thi trang phục áo dài. Ảnh: TƯỜNG VY