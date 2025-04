Ronald Haeberle trong bức tranh Join the revolt

Qua câu chuyện kể và đọc hết cuốn sách, tôi nhận ra, ông là một phần rất quan trọng của bức tranh “Join the revolt!” (cùng tham gia nổi dậy) của binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng ở mặt sau của sự tôn vinh, ông phải đối mặt với lời cáo buộc.

Ký ức phản chiến

Ronald Haeberle đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào một ngày cuối tháng 2/2025. Ánh mặt trời làm ông nhớ lại 58 năm trước, lần đầu tiên bước ra khỏi phi cơ ở cạnh núi Dàng, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi này giống như một phần thu nhỏ của Căn cứ Chu Lai ở Quảng Nam, với sân bay dã chiến, kho hậu cần phục vụ chiến tranh, máy bay lên xuống suốt ngày đêm.

Trong cuốn sách “Tranh đấu cho hòa bình” ông mang theo, trang đầu tiên là bức ảnh lính Mỹ phản chiến với dòng chữ khẩu hiệu “Join the revolt”.

Phần mở đầu, Giáo sư David Cortright viết, năm 1971, tạp chí uy tín của sĩ quan quân đội Mỹ Armed Forces Journal đã đăng bài “Sự sụp đổ của lực lượng vũ trang”, đề cập rằng, trừ một số trường hợp hiếm hoi, thì tinh thần kỷ luật, sức chiến đấu của quân đội Mỹ hiện ở mức thấp nhất, tồi tệ nhất trong thế kỷ này, thậm chí trong lịch sử nước Mỹ”.

Lính Mỹ trên các tàu sân bay còn phản chiến bằng cách tự phá hoại phương tiện, với 488 vụ, binh sĩ thường vắng mặt không phép (gọi là AWOL) để phản chiến gia tăng.

Giai đoạn từ năm 1966 - 1971, tỷ lệ đào ngũ trong lục quân Mỹ là 400%, tỷ lệ vắng mặt không phép là 17%, có năm 70.000 binh sĩ đào ngũ, có khoảng 300 tờ báo phản chiến đã ngầm được phát hành và được các binh sĩ Mỹ bí mật chia sẻ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc lính Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, trong đó, vụ thảm sát Mỹ Lai do phóng viên chiến trường Ronald Heaberle công bố như dầu đổ vào đống lửa phản chiến.

Cuốn sách viết: Cuộc bạo loạn xảy ra trên tàu sân bay USS Kitty Hawk vào tháng 10/1972 khi tàu này được lệnh đến Vịnh Bắc Bộ để ném bom. Kết cục 47 lính bị thương vong.

Cựu quân nhân Mỹ - Chuck Searcy kể lại việc đã bị gọi nhập ngũ năm 1966 khi đang học Đại học Georgia. Ông làm việc tại Trung tâm Tình báo Liên hợp Việt Nam đóng tại Sài Gòn. Khi đọc các tài liệu và bản Tuyên ngôn độc lập, Chuck Searcy nhận ra cuộc chiến này quá phi nghĩa.

Sau này trở về, ông đã thành lập Hội Cựu chiến binh phản đối chiến tranh Việt Nam. Cha mẹ ông thấy con xuất hiện trên ti vi kêu gọi phản chiến nên đã nổi giận và nói rằng, con trở về từ Việt Nam và đã thành cộng sản. Nhưng 2 năm sau đó cha mẹ của ông nói rằng, điều con làm là đúng, cuộc chiến này thật tồi tệ.

Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, các binh sĩ Mỹ đóng quân tại Fort Knox, bang Kentucky đã ngầm đăng tải thông tin trên tờ báo FTA. Ngoài ra còn có những tờ báo khác được các cựu binh Mỹ viết và truyền tay nhau như Up against the bulkead.