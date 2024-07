Xã hội Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước (QNO) - Khắp các trục đường chính từ huyện đến các xã, thị trấn được trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu rực rỡ; đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 18/7/2024).

ĐVTN thị trấn Trung Phước và Kho kỹ thuật K55 dọn vệ sinh môi trường tại di tích Hóc Thượng. Ảnh: MINH THÔNG

Tại thị trấn Trung Phước (Nông Sơn), đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thị trấn đã phối hợp với đoàn Kho kỹ thuật K55 ra quân dọn vệ sinh và phát quang bụi rậm, tỉa cây cảnh tại Nhà bia Tưởng niệm Hóc Thượng; nhặt rác, nhổ cỏ, lau dọn Đài liệt sĩ, công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ…

Theo anh Trần Vũ Ngọc – Bí thư Đoàn thị trấn Trung Phước, đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, yêu quê hương, đất nước cho các bạn ĐVTN địa phương.

“Qua tìm hiểu về chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước, tuổi trẻ chúng tôi hôm nay rất tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của các cha anh đi trước. Chúng tôi muốn đóng góp một phần công sức để cùng chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh” - anh Ngọc nói.

Theo ông Nguyễn Tấn Lạc – Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH huyện Nông Sơn, lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước (18/7/1974 - 18/7/2024), diễn ra từ ngày 17-19/7 tại sân vận động huyện Nông Sơn với các hoạt động chính gồm: Ngày hội quảng bá, trưng bày sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn, sản phẩm miền núi; hội trại “Tuổi trẻ Nông Sơn: Tiếp nối - Vững tin - Khát vọng”; chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình quê hương” do các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP.Hồ Chí Minh... Chương trình lễ kỷ niệm được tổ chức vào tối 18/7.

"Những ngày này, thời tiết Nông Sơn ngày nắng nóng, chiều lại xuất hiện mưa giông, nên các đơn vị tổ chức sự kiện phải sắp xếp thời gian phù hợp, tập trung hoàn thiện việc trang trí khánh tiết, lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng, màn hình led… đảm bảo tiến độ đề ra"- ông Lạc cho biết.

Trang trí khánh tiết khu vực sân vận động huyện Nông Sơn. Ảnh: MINH THÔNG

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, để đảm bảo lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả, huyện đã thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; xây dựng kịch bản, chuẩn bị hậu cần, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, điện nước, an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Đồng thời, triển khai dọn vệ sinh môi trường, giải phóng hành lang trên các tuyến đường. Đặc biệt là các điểm di tích, điểm du lịch như: Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Bia chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước, Bia tưởng niệm liệt sĩ Hóc Thượng, điểm du lịch Đại Binh, Dinh bà Thu Bồn, suối nước nóng Tây Viên…

Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ dọc các tuyến đường chính ở Nông Sơn. Ảnh: MINH THÔNG