Thế giới Siêu du thuyền - "thành phố nổi" trên biển (QNO) - Những năm gần đây, trước nhu cầu du ngoạn đại dương tăng mạnh, thêm nhiều siêu du thuyền đẹp ngỡ ngàng cùng các dịch vụ tiện lợi, hiện đại và đẳng cấp hạ thủy.

Siêu du thuyền của Royal Caribbean. Ảnh: Royal Caribbean

Star of the Seas

Năm 2023, Royal Caribbean - một trong những hãng tàu biển lớn nhất thế giới bắt đầu phục vụ khách du lịch với du thuyền Icon of the Seas nặng gần 250 nghìn tấn, chiều dài 365m. Bên trong tàu bao gồm một sân trượt băng, công viên nước, hồ bơi vô cực.

Star of the Seas gồm công viên nước đẳng cấp thế giới. Ảnh: Royal Caribbean

Vào tháng 8 năm nay, Royal Caribbean tiếp tục hạ thủy "thành phố nổi" giữa đại dương với du thuyền Star of the Seas gồm 8 khu phố khác, trong đó có 40 cửa hàng ăn uống, nhiều hồ bơi và hàng chục cầu trượt nước.

Trong khi Icon of the Seas khởi hành từ Miami, Star of the Seas sẽ khởi hành từ cảng Canaveral của Mỹ. Hành trình kéo dài 7 đêm sẽ đi qua các điểm đến ở Đông và Tây Caribe gồm đảo nhỏ CocoCay của Quần đảo Bahamas.



Du thuyền Adventure

Đây là tàu du lịch thứ tám do Disney Cruise Line sở hữu, vận hành và là tàu lớn nhất của hãng từ ​​trước đến nay với trọng lượng hơn 200 nghìn tấn, dài 342m và có thể chứa khoảng 6.000 hành khách. Adventure sẽ là tàu đầu tiên của Disney Cruise Line có trụ sở tại châu Á.

Khu giải trí ở tầng trên cùng của Adventure. Ảnh: Disney Cruise Line

Hoạt động ngoài khơi Singapore, tàu sẽ thực hiện các chuyến khám phá đại dương từ 3 - 5 đêm mà không cần cập cảng. Con tàu sẽ có nhiều trải nghiệm theo chủ đề Disney và dự kiến hạ thủy vào tháng 5 tới.

World America

Với trọng tải gần 206 nghìn tấn và chiều dài 333m, World America của Hãng tàu MSC Cruises khởi hành từ cảng Miami với các du ngoạn vùng Caribe kéo dài 7 đêm.

Một không gian vô cùng xa hoa trong tàu World America. Ảnh: MSC Cruises

Các cảng sẽ ghé thăm bao gồm Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Mexico và Honduras. Du thuyền World America gồm 22 tầng với 19 nhà hàng khác, một công viên nước, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, khu mua sắm và dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến khởi hành đầu tiên vào ngày 12/4/2025.

Star Princess

Star Princess là một trong hai du thuyền lớn nhất của Hãng Princess Cruises từng đóng tại Italia với chiều dài 345m, sức chứa 4.300 người và trọng lượng 175 nghìn tấn.

Không gian ngắm cảnh từ Star Princess. Ảnh: Princess Cruises

Star Princess có sân chơi bóng chày, khu vực dành cho hành khách chạy bộ... Con tàu dự kiến ​​sẽ được bàn giao vào tháng 9/2025 để khởi hành một tháng sau đó, sẽ đi vòng quanh Địa Trung Hải vào mùa hè năm nay trước khi băng qua Đại Tây Dương.



Mein Schiff Relax

Mein Schiff Relax nặng 160 nghìn của Hãng tàu TUI Cruise vừa đi vào hoạt động tháng 3 vừa qua. Con tàu thực hiện các chuyến khám phá Địa Trung Hải khởi hành từ Palma de Mallorca của Tây Ban Nha.

Khu vực giải khát, thư giãn trên tàu Mein Schiff Relax. Ảnh: TUI Cruises

Du thuyền cũng tập trung mạnh vào sức khỏe và thư giãn, cung cấp dịch vụ mát xa và các liệu pháp khác, đường chạy bộ, sàn tập yoga, hồ bơi, phòng xông hơi khô cùng hơn 30 quán bar và nhà hàng để hành khách lựa chọn.