Khoa học - Công nghệ ‏Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt giải cao Giải thưởng khoa học và công nghệ toàn quốc‏ ‏(QNO) - Tại lễ tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2024 tổ chức ngày 9/11, sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt nhiều giải cao.‏

Nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đoạt giải Nhất Giải thưởng khoa học và công nghệ năm 2024. Ảnh: Đại học Đà Nẵng



‏Đây là giải thưởng được Bộ GD-ĐT, Bộ KH-CN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam -VIFOTEC phối hợp tổ chức thường niên. Qua đó khuyến khích đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học.‏

‏Năm nay, Đại học Đà Nẵng xuất sắc đạt nhiều giải cao gồm giải Nhất của nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Trần Ngọc Bảo Khanh, Nguyễn Phi Thuận Nhi, Phạm Văn Lê Phát, Lê Phạm Như Quỳnh và Nguyễn Đặng Mai Quỳnh) với đề tài: “Exploring EFL Students’ Perceptions and Practices of Essential Skills during Hazards at UD-ULFS: A Project-based Approach”.‏

‏Đề tài trên có ý nghĩa khoa học dựa trên phương pháp tiếp cận hỗn hợp “Học theo dự án” (Project Based Learning-PBL). Nghiên cứu, khảo sát thực tế 140 sinh viên học Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng về các kỹ năng sinh tồn cơ bản để ứng phó với các thách thức, hiểm họa (điện giật, cháy nổ, đuối nước, bão…). Qua đó nâng cao nhận thức, cải thiện năng lực, kỹ năng ứng phó sinh tồn cho sinh viên thông qua truyền thông đa phương tiện.‏

Sinh viên Nguyễn Thanh Khánh Quỳnh (Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đoạt giải Nhì với đề tài nghiên cứu phạm trù “danh tiếng xanh” và các phản ứng của các đơn vị giám sát tài chính từ phía khách hàng, được đặc trưng bởi phí kiểm toán và xếp hạng tín dụng.‏

‏Đề tài sử dụng mẫu các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ giai đoạn 2007 - 2020 nghiên cứu, nhận thấy các công ty có rủi ro danh tiếng môi trường (ERR) cao có mối quan hệ cùng chiều với phí kiểm toán và có xu hướng nhận xếp hạng tín dụng thấp.‏

‏Nghiên cứu bổ sung thêm luận cứ, minh chứng tầm quan trọng của danh tiếng xanh đối với việc ra quyết định của công ty, từ góc nhìn của các đơn vị giám sát tài chính; đồng thời quản trị doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng điều chỉnh tác động này.‏

‏Sinh viên Đại học Đà Nẵng còn đoạt 4 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. ThS. Phùng Thị Phước An (Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) đoạt giải Khuyến khích hạng mục dành cho giảng viên trẻ.‏