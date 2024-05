Khoa học - Công nghệ

‏Sinh viên VKU đạt giải cao tại cuộc thi lập trình Tetote Hackathon - 2024‏

‏(QNO) - Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa đạt giải nhất và nhì cuộc thi lập trình Tetote Hackathon - 2024 với chủ đề "Go Global together : Innovation for a Digital Future”.‏