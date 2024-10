Giáo dục - Việc làm Sở GD-ĐT Quảng Nam đón tiếp và làm việc với Tài đoàn IPM Nhật Bản (QNO) - Sáng 17/10, theo ủy quyền của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT có buổi đón tiếp và làm việc ngài Ikeda Heideto và đoàn công tác Tài đoàn công ích, quản lý lao động quốc tế IPM Nhật Bản.

Sở GD-ĐT Quảng Nam làm việc đoàn công tác Tài đoàn công ích, quản lý lao động quốc tế IPM Nhật Bản. Ảnh: THANH THẢO

IPM là Tài đoàn công ích, quản lý lao động quốc tế có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản; là tổ chức giám sát đã được Nhật Bản cấp phép liên quan đến thực hiện thực tập kỹ năng và bảo vệ thực tập sinh tại nước ngoài.

Tại buổi làm việc, Sở GD-ĐT và Tài đoàn IPM đã thống nhất ký kết hỗ trợ lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại các cơ sở giáo dục miền núi tại điểm trường Ngọc Lê thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Long Túc và điểm trường lẻ của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Trà Vinh, huyện Nam Trà My với tổng trị giá 160 triệu đồng trong 2 năm 2025 và 2026.

Năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở GD-ĐT ký biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) và phối hợp với IPM trong việc nội địa hóa. Phía Tài đoàn đã tham gia khảo sát và chọn 7 trường trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện dự án.

Song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của mưa lũ nên tính đến tháng 9/2024, Tài đoàn đã cho lắp đặt 3 hệ thống máy lọc nước tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hiệp Đức (năm 2019), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng, huyện Bắc Trà My (năm 2023) và trực tiếp tham dự lễ bàn giao tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Don, huyện Nam Trà My trong chuyến làm việc lần này với tổng kinh phí hơn 667 triệu đồng.

Hiện nay, hệ thống máy lọc nước của các trường hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu về nước sạch phục vụ cho học sinh và giáo viên các trường.

Đại diện Sở GD-ĐT Quảng Nam và đoàn công tác Tài đoàn IPM chụp ảnh lưu niệm sau ngày làm việc. Ảnh: THANH THẢO

Trong 2 ngày làm việc tại Quảng Nam (17-18/10), đoàn công tác Tài đoàn IPM còn ký kết biên bản ghi nhớ với Sở LĐ-TB&XH triển khai các hoạt động liên quan trong việc hỗ trợ việc làm đối với người Quảng Nam có kinh nghiệm hoặc nguyện vọng lao động tại Nhật Bản, hỗ trợ không hoàn lại kinh phí cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đi lao động tại Nhật Bản.