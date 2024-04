Quốc phòng - An ninh Số người chết vì tai nạn giao thông giảm sâu trong quý I (QNO) - Số người chết vì tai nạn giao thông giảm giảm sâu, thiệt hại về cháy nổ giảm hơn 4,9 tỷ đồng... là những kết quả đáng chú ý trong quý I năm 2024.

Sáng nay 3/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban quý I về công tác quản lý hành chính trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông; tổng kết đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Đông đảo đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Công an Quảng Nam thông tin, trong quý I/2024, tai nạn giao thông xảy ra 124 vụ, làm chết 49 người, bị thương 105 người, thiệt hại tài sản khoảng 992,3 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2023 tăng 22 vụ (tỷ lệ 21,6%), nhưng giảm 22 người chết (tỷ lệ 30,9%); tăng 29 người bị thương (tỷ lệ 38,2%). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 123 vụ, chết 48 người, bị thương 105 người. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 21 vụ, tỷ lệ 20,6%; giảm 23 người chết, tỷ lệ 32,4%; tăng 29 người bị thương, tỷ lệ 38,2%). Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, chết 1 người. Riêng đường thủy không xảy ra tai nạn.

Toàn tỉnh cũng đã xảy ra 9 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 1,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, thiệt hại về tài sản giảm hơn 4,9 tỷ đồng. Trong quý I, không xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, tự tử, chết trong cơ sở giam giữ.