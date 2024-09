Bạn cần biết

So sánh Xiaomi 14T và 14 - Nên mua loại nào tốt hơn?

(PR) - So sánh Xiaomi 14T vs Xiaomi 14 phiên bản nào tốt hơn là câu hỏi phổ biến của khá nhiều bạn. Ngay từ thời điểm ra mắt, hai phiên bản 14T và Xiaomi 14 nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của người dùng. Vậy nên chọn mua phiên bản nào? Hai dòng điện thoại có điểm nào khác biệt? Cùng đi sâu vào so sánh nhanh 14T vs 14 dưới đây ngay nhé!