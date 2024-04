Xã hội Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự (QNO) - Chiều 17/4, Sở Tư pháp và Công an tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý (TGPL) trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết trợ giúp pháp lý.

Kế hoạch được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh tại các Trung tâm TGPL Nhà nước; cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh, cơ quan điều tra thuộc công an cấp huyện; các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an cấp huyện; công an cấp xã.

Việc ký kết kế hoạch nhằm bảo đảm người bị: tố giác, kiến nghị khởi tố, giữ trong trường hợp khẩn cấp; bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã; người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được TGPL tiếp cận sớm với TGPL, được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, chất lượng, phù hợp ngay tại giai đoạn đầu của quá trình tố tụng hình sự, góp phần bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của họ, hạn chế bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL…

Thông qua việc ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện các nhiệm vụ được giao về thực hiện TGPL cho người được TGPL, đặc biệt là trong việc giải thích, thông tin, thông báo về TGPL; tăng cường số lượng người sử dụng dịch vụ TGPL, nâng cao vị thế, vai trò của TGPL trong tố tụng hình sự.