Thể thao Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống TP.Đà Nẵng mở rộng 2024 (QNO) - Sáng 1/9, trên sông Hàn diễn ra giải đua thuyền truyền thống TP.Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2024.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm các đội thuyền đua. Ảnh: Q.T

Tham gia tranh tài có 24 đội thuyền đua của 15 đơn vị với hơn 500 vận động viên. Trong đó có nhiều đội đến từ Quảng Nam như: Điện An (Điện Bàn); thị trấn Nam Phước, thanh niên Nam Phước, Thi Thại - Duy Thành, Bãi Bồi - Duy Vinh, An Trung - Duy Thành, Trà Đông - Duy Vinh (Duy Xuyên); Đông Hải - Cẩm Thanh (Hội An).

Ở nội dung dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 5 vòng tương đương 7,5km; ở nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 3 vòng đôi tương đương 4,5km.

Tham gia giải đua thuyền có nhiều đội đến từ Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Chung cuộc, giải Nhất ở cả 2 nội dung đều thuộc về các đại diện của TP.Đà Nẵng. Đội Đông Hải - Cẩm Thanh là đại diện Quảng Nam có thành tích tốt nhất khi về Nhì nội dung dành cho nữ và đoạt giải Ba nội dung dành cho nam.

Giải là hoạt động thể thao nổi bật thuộc chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.