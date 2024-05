Quốc phòng - An ninh Sôi nổi hội thao quốc phòng khối Công an Quảng Nam (QNO) - Gần 200 vận động viên của Công an 18 huyện, thị xã, thành phố đang tranh tài sôi nổi ở nhiều nội dung trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Vận động viên tranh tài môn bắn súng. Ảnh: Q.H

Tham gia Hội thao quốc phòng toàn dân cấp tỉnh năm nay, Công an Quảng Nam đã phối hợp triển khai phương án bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động tại hội thao, tổ chức chốt chặn, điều tiết giao thông trên các tuyến đường, bảo đảm công tác PCCC, bảo vệ an toàn các khu vực khai mạc, bế mạc và các địa điểm thi đấu.

Bên cạnh tham gia các khối diễu binh, diễu hành khai mạc hội thao, Công an Quảng Nam tổ chức 2 nội dung gồm: Chiến sĩ công an khỏe và Bắn súng quân dụng.

Ở nội dung thi đấu Bắn súng quân dụng, có 106 vận động viên tranh tài bắn súng ngắn CZ83 hoặc K59 cự ly 25m đối với cá nhân lãnh đạo, cá nhân nữ, cá nhân nam và đồng đội nam; bắn điểm xạ súng tiểu liên AK cự ly 100m dành cho cá nhân nam và đồng đội nam.

Vận động viên nam tham gia 4 môn phối hợp ở nội dung thi Chiến sĩ Công an khỏe. Ảnh: Q.H

Nội dung thi Chiến sĩ công an khỏe, các thành viên thi đấu 3 môn phối hợp nữ (chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ); 4 môn phối hợp đối với nam (chạy 100m, chạy 1500m, bật xa tại chỗ và co tay xà đơn). Có tổng cộng 87 vận động viên tham gia phần thi này.

Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024 khai mạc ngày 14/5. Hội thao là dịp toàn dân, toàn quân đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Niềm vui của vận động viên nữ khi cán đích đầu tiên. Ảnh: Q.H

Hội thao là dịp để Công an Quảng Nam kiểm tra, đánh giá chất lượng rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao của cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương, tạo động lực, khích lệ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là điều kiện để chọn những vận động viên xuất sắc tham gia các giải do Bộ Công an tổ chức.