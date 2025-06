Tin văn nghệ Sôi nổi Hội thi dân vũ và tiếng hát nữ doanh nhân xứ Quảng (QNO) - Chiều 22/6, tại TP.Tam Kỳ, Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi dân vũ và tiếng hát nữ doanh nhân xứ Quảng.

Hội thi dân vũ và tiếng hát nữ doanh nhân xứ Quảng. Ảnh: PHAN VINH

Với sự tham gia của 28 đội thi đến từ các chi hội khu vực và một số câu lạc bộ nghệ thuật, hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa - nghệ thuật mà còn là dịp để các nữ doanh nhân thể hiện tài năng, bản lĩnh và sự gắn kết thông qua những phần trình diễn sôi nổi, phong phú.

Một tiết mục dân vũ được thể hiện sôi nổi, nhịp nhàng. Ảnh: PHAN VINH

Theo bà Ngụy Như Thị Bích Trâm - Chi hội trưởng Chi hội Nữ doanh nhân Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức hội thi, chi hội muốn tạo nên một không gian để các nữ doanh nhân không chỉ thể hiện năng lực trong sản xuất, kinh doanh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp, sống vui.

Hội thi lần này cũng là cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của Chi hội Nữ doanh nhân Quảng Nam, trước khi tiến hành sáp nhập theo định hướng chung của tỉnh.

Nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng khá công phu, đầy tính nghệ thuật. Ảnh: PHAN VINH

Các tiết mục dự thi được đầu tư công phu, phản ánh rõ tinh thần đồng đội, sự tự tin và đam mê nghệ thuật của từng đơn vị.

Kết quả, ở phần thi dân vũ, giải Nhất thuộc về Chi hội Nữ doanh nhân khu vực Núi Thành với tiết mục mashup sáng tạo và lôi cuốn; giải Nhì được trao cho CLB Dance Moms với phần trình diễn Zumba đầy năng lượng; giải Ba thuộc về Chi hội khu vực Tiên Phước với bài nhảy “Xinh tươi Việt Nam”.

Trao giải Nhì phần thi dân vũ và phần thi tiếng hát. Ảnh: PHAN VINH

Ở phần thi tiếng hát, giải Nhất được trao cho Chi hội Nữ doanh nhân khu vực Phú Ninh với ca khúc “Bài ca thống nhất” do chị Huỳnh Thị Thu Ba thể hiện; giải Nhì thuộc về Chi hội khu vực Tam Kỳ với bài hát “Mẹ yêu con” do chị Trần Thị Lang Dương thể hiện; giải Ba thuộc về Chi hội khu vực Quế Sơn với ca khúc “Ngàn ước mơ Việt Nam” do chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thể hiện.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 22 giải Khuyến khích, ghi nhận nỗ lực và tinh thần cống hiến của tất cả đội thi.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các đơn vị. Ảnh: PHAN VINH

Sự kiện còn là dịp giao lưu với các nữ doanh nhân đến từ TP.Đà Nẵng và các câu lạc bộ nghệ thuật trong tỉnh, tạo nên không khí hào hứng, ấm áp.