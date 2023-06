Cách giải độc gan trong mùa hè bạn cần biết

(QNO) - Những cách dưới đây giúp giải độc gan trong mùa hè bạn hãy chú ý nhé.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Uống rượu bia giải khát hại gan

Hiện nay, tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở Việt Nam ngày càng gia tăng và đang ở mức báo động. Điều này đã mang lại nhiều hệ lụy với sức khỏe, một trong số đó là tỷ lệ bệnh gan, viêm gan, xơ gan… ngày càng tăng do sử dụng rượu bia nhiều.

Theo GS. TS. Mai Trọng Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ngày càng nhiều bệnh nhân bị ung thư mà nguyên nhân có sự tác động của rượu. 10 người bị ung thư được hỏi thì hầu hết cho biết có uống rượu. Các bệnh ung thư có tác động của rượu thường là ung thư vòm họng , thực quản, dạ dày, xơ gan và ung thư gan. Bệnh càng nặng và tiến triển càng nhanh nếu như người bệnh uống rượu kèm theo nghiện thuốc lá.

Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh gan như: siêu vi, do thuốc, hóa chất…và nguyên nhân từ việc uống rượu hay được đề cập đến. Rượu bia là một trong nhiều chất độc hại mà con người tự nguyện tiêu thụ. Ở nước ta, theo một số thống kê từ các bệnh viện, số bệnh nhân phải nhập viện để điều trị bệnh xơ gan do uống rượu quá nhiều có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Khoảng ¼ số bệnh nhân nằm tại khoa Tiêu hóa gan mật là xơ gan.

Theo TS. BS. Phạm Thị Thu Thủy - Hội Gan Mật TP. HCM; Viêm gan do rượu có thể gây tử vong, nhất là những người đã có bệnh gan từ trước. Ở những người bị viêm gan do siêu vi C, rượu có thể đẩy nhanh tiến trình xơ hóa trong gan. Những người đã bị xơ gan vì bất cứ lý do gì nếu uống rượu sẽ làm gan ngày càng suy yếu nhanh hơn và nặng hơn. Viêm gan do uống rượu thường xảy ra ở người nghiện rượu, nhưng nó cũng xảy ra ở những người thỉnh thoảng uống rượu. Phản ứng của gan với rượu khác nhau ở mỗi cơ thể con người. Vì vậy, nếu lạm dụng rượu bia nhất là về mùa nóng uống để giải khát sẽ hại cho gan.

TS. BS. Thủy chia sẻ, viêm gan do uống rượu không dễ chẩn đoán sớm vì nhiều người bệnh không đi khám do chủ quan hoặc diễn biến âm thầm của bệnh. Ở một số trường hợp triệu chứng có thể xấu hơn sau một thời gian ngừng uống rượu hơn là lúc đang uống rượu. Thông thường bệnh diễn tiến nặng sau thời gian uống rượu nhiều, cũng có thể gặp ở người uống rượu trung bình. Do đó, nhiều trường hợp nhập viện đã ở giai đoạn muộn.

Cách giải độc gan

Uống nhiều nước

Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao nhất. Nước chiếm đến 70% trọng lượng của cơ thể và giữ một nhiệm vụ vô cùng trọng yếu trong mọi hoạt động trao đổi chất giữa các cơ quan. Nước giúp bôi trơn các khớp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, loại bỏ các chất thải, hỗ trợ cho hệ tiêu hoá. Nước vận chuyển các chất thải và đào thải chúng thông qua mồ hôi, nước tiểu và khi hít thở. Do đó, uống nhiều nước giúp ích rất nhiều trong công cuộc hồi phục lá gan của bạn.

Trung bình mỗi ngày một người nên tiêu thụ khoảng 1,5 - 2L nước khi ở trạng thái hoạt động bình thường. Trong trường hợp bạn tập luyện thể chất cường độ cao, hoặc ở lâu ngoài trời nắng thì cần phải uống nước nhiều hơn. Nước ở đây là bao gồm cả nước lọc, trái cây, nước ép rau củ,...

Nước ép táo và chanh với quế

Bạn có thể thử loại nước ép táo và quế thơm ngon để giúp giải độc gan. Táo là một loại trái cây giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa … Chanh chứa vitamin c, giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.

Quế thanh có rất nhiều công dụng: hỗ trợ chữa trị một số bệnh liên quan đến hệ hô hấp, hệ tim mạch, nhiễm trùng da, bệnh đái tháo đường.

Cách làm bạn có thể sử dụng 2 quả táo, 1 thanh quế, nước lọc (bao nhiêu tùy thích). Đun sôi một cốc nước trong chảo và thêm thanh quế. Hạ nhỏ lửa, đậy nắp chảo và để quế sôi trong vài phút. Sau đó để nguội và cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Bạn có thể thêm vài viên đá để uống.

Dùng đậu xanh

Đậu xanh là một loại thực phẩm nhưng cũng là vị thuốc dân gian hay được sử dụng trong việc giải độc cho gan do nó có tính hàn, không độc, vị thanh ngọt, dễ ăn. Trong đậu xanh chứa nhiều khoáng chất cũng như vitamin thiết yếu, giúp tăng cường thể trạng và bồi bổ sức khỏe cho người bệnh.

Cháo đậu xanh được coi là loại thức ăn ngon - bổ - rẻ - dễ thực hiện. Cách làm: khẩu phần cho một người: nấu nhừ từ 50 - 100g đậu xanh thành dạng cháo, ngoài ra bạn có thể cho thêm một ít đường hoặc nấu cùng với thịt, rau quả để món ăn hấp dẫn hơn.

Ngoài cháo đậu xanh, bạn có thể nấu theo kiểu chè đậu xanh cùng nha đam, hoặc thường xuyên uống sữa đậu xanh để tăng khả năng thanh lọc giải độc cho gan, giúp cơ thể luôn mát.