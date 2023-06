Cách phòng chống say nắng ở trẻ em?

(QNO) - Say nắng, say nóng là hiện tượng rất thường gặp ở nước nhiệt đới gió mùa, đặc biệt khi thời tiết trở nên vô cùng khó chịu, với mức nhiệt độ cao.

Không chỉ có biểu hiện: mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu… mà còn có thể gây đột quỵ thậm chí ảnh hưởng không tốt, nếu không xử trí kịp thời, đặc biệt là đối với các trẻ nhỏ.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhi TW, nếu trẻ bị say nắng, say nóng, bố mẹ cần bình tĩnh để có cách xử trí kịp thời. Lưu ý, trong các trường hợp say nắng, say nóng uống hạ sốt như Ibuprofen hoặc Paracetamol cũng không làm trẻ hạ sốt. Nếu bé hôn mê, gọi hỗ trợ và hồi sức tim phổi ngay.

Nếu bé còn tỉnh, cho bé uống một ly nước lạnh, uống mỗi 15 phút cho đến khi bé cảm thấy đỡ hơn. Liên tục theo dõi thân nhiệt tim phổi của bé trong khi đợi bác sĩ và xe cấp cứu.

Ngoài ra, mệt lả do nóng cũng là tình trạng nhiều trẻ gặp phải trong mùa hè khi nhiệt độ tăng cao và hoạt động, tập luyện thể lực nhiều giờ dưới trời nóng bức. Vì vậy, cha mẹ cũng cần chú ý, khi trẻ có các triệu chứng: da lạnh, nhợt nhạt; ra mồ hôi; hoa mắt; ngất; yếu mệt cần sơ cứu ngay bằng cách:

- Gọi bác sĩ ngay lập tức.

- Đặt trẻ nằm ở nơi mát mẻ, thoáng khí.

- Cho trẻ uống một ly nước lạnh mỗi 15 phút cho đến khi trẻ thấy tỉnh táo hơn.

- Sau khi cho trẻ uống 2 – 3 ly nước, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ đánh giá tình trạng mất nước của trẻ và điều trị bù nước phù hợp.

- Vẫn tiếp tục cho bé uống nước trên đường đến cơ sở y tế.

Trẻ em là đối tượng đặc biệt nhạy cảm và rất dễ bị say nắng, say nóng. Nhiệt độ môi trường là yếu tố quan trọng gây ra các vấn đề sức khỏe nhưng cũng không hoàn toàn là yếu tố quyết định duy nhất, mà còn do ảnh hưởng đồng thời của môi trường kín khí gây khó thở; cơ thể thiếu nước, mặc quần áo quá chật,..

Các bác sĩ dẫn chứng, trời nóng 36 độ C nhưng con người đứng trong bóng râm, thoáng khí ít có nguy cơ say nắng, say nóng hơn khi họ ở ngoài trời vận động thể lực mạnh dưới cái nóng 32 độ C hoặc bị quần áo che kín (nhất là với trẻ nhũ nhi).

Một đứa trẻ ở trong xe hơi đóng kín cửa sẽ dễ bị say nóng do thiếu oxy và bị ánh nắng ở ngoài chiếu thẳng vào dù nhiệt độ môi trường lúc đó chỉ 25 độ C.

Sơ cứu đúng cách trẻ bị say nắng

Khi trẻ bị say nắng, cần nhanh chóng tìm phương tiện đưa trẻ đi cấp cứu tại một cơ sở y tế gần nhất để bảo đảm sự an toàn cho trẻ. Trong khi chờ đợi, phụ huynh phải thật bình tĩnh thực hiện ngay một số biện pháp sau đây:

– Cần sơ cứu đúng cách trong khi chờ đợi xe cứu thương tới. Đó là:

– Nhanh chóng đưa trẻ vào nơi râm mát, nếu bé đang ở ngoài trời nhiệt độ cao.

– Cởi hết quần áo trẻ giúp trẻ hạ nhiệt và dễ thở

– Dùng khăn đắp nước mát lên người bệnh nhân

– Những vị trí thường có nhiệt độ cao như trán, gáy, ngực, nách, cánh tay, đùi… cần được liên tục làm mát.

Ngoài ra, cần luôn cung cấp kịp thời nước cho cơ thể, và còn cần cả cung cấp cả lượng muối của cơ thể bị mất qua mồ hôi bằng các loại nước như: trái cây, nước khoáng, hoặc nước đã đun sôi để nguội. Cho trẻ uống thật từ từ, từng chút một để tránh làm cho trẻ bị nôn.

Trước khi dùng loại thuốc nào cho trẻ, bố mẹ cũng lưu ý đã hỏi rõ ý kiến bác sĩ và đảm bảo an toàn cho trẻ, không tự ý dùng các biện pháp dùng thuốc hạ nhiệt cho trẻ mà không có sự cho phép của bác sĩ.

Phòng ngừa hiệu quả chứng say nắng ở trẻ

– Đội mũ rộng vành, mặc quần áo thoáng mát, dễ hút mồ hôi, rộng rãi, sáng màu

– Tránh những nơi nắng gắt, không đứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hay đứng ở nơi đông người.

– Hạn chế hoạt động thể lực mạnh, tranh thủ tìm chỗ trú ở nơi có bóng râm.

– Uống đủ nước, dùng các loại dịch không gây lợi tiểu, ví dụ nước lọc, tránh các loại nước có cồn vì chúng càng làm gia tăng tình trạng mất nước. Khi hoạt động thể lực trong môi trường nóng bức, trẻ có thể uống 0,5-1 lít nước mát mỗi giờ./.