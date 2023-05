Lá chanh giúp giải cảm, trị ho và có nhiều lợi ích cho sức khỏe

(QNO) - Lá chanh có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hoá nên khá hữu ích trong việc điều trị các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc nhiễm trùng da.

Thông thường, mọi thường thường sử dụng và biết đến những lợi ích của quả chanh đối với sức khoẻ, nhưng ít người quan tâm đến công dụng của lá chanh. Không chỉ là loại lá dùng làm gia vị trong ẩm thức mà lá chanh còn là một vị thuốc, có thể hỗ trợ điều trị một số tình trạng sức khoẻ.

1. Tác dụng của lá chanh

Theo Đông Y, lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn có tác dụng hoà đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm. Thông thường, lá chanh được dùng để trị ho do lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Ngoài ra, lá chanh còn được sử dụng để đun nước xông hơi giải cảm.

Theo Y học hiện đại, lá chanh được cho rằng có nhiều lợi ích tiềm năng đối với sức khoẻ như:

Lá chanh có đặc tính kháng khuẩn và chứa nhiều hợp chất có thể giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn (Ảnh: Internet)

1.1. Có đặc tính kháng khuẩn

Lá chanh có đặc tính kháng khuẩn và chứa nhiều hợp chất có thể giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, bao gồm limonene, citral và geraniol. Hơn nữa, các hợp chất này không chỉ kháng khuẩn mà còn mang lại cho lá chanh mùi hương cam quýt đặc trưng.

Nhờ đặc tính này nên lá chanh thường được dùng để hỗ trợ điều trị một số bệnh nhiễm trùng và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, cũng cần có nhiều nghiên cứu đầy đủ hơn về mức độ kháng khuẩn của lá chanh.

Lá chanh chứa các hợp chất như limonene và citral có hoạt tính kháng nấm (Ảnh: Internet)

1.2. Có đặc tính chống oxy hoá

Lá chanh có chứa vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể và giúp chống lại các gốc tự do có thể gây tổn hại cho tế bào và DNA.

Ngoài ra, vitamin C có tác dụng chữa lành vết thương và phục hồi mô. Vì vậy, vitamin C có trong lá chanh có thể giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh đồng thời chống lại các vết thâm do mụn trứng cá hoặc các tình trạng da khác như chàm hoặc bệnh vẩy nến.

Lá chanh cũng chứa nhiều hợp chất đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, axit phenolic và terpen. Các hợp chất này được cho là giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Trong lá chanh có chứa một số hợp chất có thể có tác dụng nhuận tràng (Ảnh: Internet)

1.3. Có đặc tính kháng nấm

Dầu chiết xuất từ lá chanh đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại nhiều loại nấm, bao gồm các loài Aspergillus và Candida. Hơn nữa, lá chanh cũng chứa các hợp chất như limonene và citral, các hợp chất này được chứng minh là có hoạt tính kháng nấm.

Ngoài ra, lá chanh có đặc tính làm se và kháng khuẩn nên có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hại.

1.4. Có đặc tính sát trùng

Lá chanh có thể giúp tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của vi sinh vật có thể gây nhiễm trùng.

Lá chanh cũng có khả năng hữu ích trong việc điều trị các vết thương nhỏ như vết cắt, vết trầy xước hoặc vết bỏng bằng cách tiêu diệt vi sinh vật trong những vết thương này.

1.5. Đặc tính chống viêm

Lá chanh có tính kháng viêm cao nên được dùng như một phương pháp điều trị viêm khớp hiệu quả. Các loại tinh dầu có trong lá chanh hoạt động như một loại thuốc giảm đau tự nhiên, làm dịu cơn đau do viêm khớp đồng thời giảm viêm.

1.6. Hỗ trợ điều trị táo bón

Lá chanh có khả năng cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón do khó tiêu hoặc chán ăn vì chúng chứa một số hợp chất có thể có tác dụng nhuận tràng, bao gồm flavonoid, dầu dễ bay hơi và tanin.

Lá chanh có khả năng kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa trong dạ dày, giúp phân hủy thức ăn để cơ thể dễ hấp thụ hơn (Ảnh: Internet)

1.7. Tốt cho sức khoẻ của xương

Lá chanh là một nguồn canxi tốt. Canxi là chất cần thiết để duy trì răng, xương chắc khỏe và chức năng cơ bắp. Bổ sung canxi đầy đủ có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, tình trạng xương trở nên yếu và dễ gãy do mật độ xương thấp.

1.8. Bổ sung sắt cho cơ thể

Sắt là một khoáng chất thiết yếu khác có trong lá chanh. Sắt giúp vận chuyển oxy từ phổi đến tất cả các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cơ, não và tim.

1.9. Cải thiện tiêu hoá

Lá chanh giúp cải thiện tiêu hóa vì chúng kích thích sản xuất các enzym tiêu hóa trong dạ dày, giúp phân hủy thức ăn thành các hạt nhỏ hơn để cơ thể dễ hấp thụ hơn.

Lá chanh cũng chứa tinh dầu giúp giảm đầy hơi bằng cách thư giãn các cơ trong ruột của bạn và giảm sự tích tụ khí trong quá trình tiêu hóa.

2. Một số bài thuốc từ lá chanh

Lá chanh được sử dụng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh lý như:

- Bài thuốc chữa ho do cảm lạnh: Sử dụng 5g lá chanh tươi, 3g gừng tươi. Tất cả đem rửa sạch, gừng thái lát, sắc với 400ml nước còn 100ml, khi uống cho thêm ít đường. Dùng trong 3-5 ngày để thấy hiệu quả.

- Bài thuốc trị cảm sốt không ra mồ hôi: Dùng 30g lá chanh khô hoặc 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày.

- Bài thuốc hỗ trợ điều trị hen phế quản: Sử dụng 35g lá chanh khô, 15g dây tơ hồng, đem tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần. Dùng liên tục trong 10 ngày.

- Hỗ trợ điều trị mụn nhọt không có mủ: Dùng 10g lá chanh, 8g lá gai tầm xoọng, 10g tinh tre . Phơi khô, tán bột. Rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8 -10 phút. Ngày làm 2 lần.

- Nước xông hơi giải cảm: Sử dụng lá chanh cùng lá bưởi, cúc tần, lá tre, bạc hà, sả, tỏi. Đem tất cả đun sôi, sau đó xông hơi cho ra mồ hôi.

Lưu Ý, các bài thuốc này chỉ mang tính hỗ trợ điều trị, không thay thế được các chỉ định của bác sĩ. Để đảm bảo dùng bài thuốc đúng bệnh và an toàn, trước khi áp dụng các bài thuốc này, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.