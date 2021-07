Lợi ích tuyệt vời của chất diệp lục với cơ thể

(QNO) - Chất diệp lục giúp cân bằng pH trong cơ thể, chống ung thư, chống nhiễm trùng.

Chất diệp lục trong rau rất tốt cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Internet

Giúp cân bằng độ pH của cơ thể

Thực phẩm giàu chất diệp lục có thể giúp giảm lượng acid trong cơ thể bạn và ngăn ngừa một số bệnh.

Cung cấp các chất chống oxy hoá

Chất diệp lục có tính chống oxy hóa mạnh nên nó giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Nó cũng làm chậm quá trình lão hóa của bạn.

Chống ung thư

Tạp chí Carcinogenesis along with Food and Chemical Toxicology công bố một nghiên cứu cho thấy chất diệp lục có thể ức chế các chất gây ung thư. Bên cạnh đó, một nghiên cứu thực hiện tại Đại học bang Oregon (Mỹ) cho biết chất diệp lục là hợp chất có tác dụng giúp cơ thể chống lại một số bệnh ung thư. Không những thế, chất lỏng màu xanh lá cây có trong thiên nhiên này có thể bảo vệ cơ thể tránh khỏi nấm, độc tố trong môi trường (ô nhiễm không khí và thuốc trừ sâu trong thực phẩm) và thậm chí còn có thể phá hủy procarcinogens, hóa chất gây tổn hại đến DNA.

Loại bỏ các kim loại nặng

Chất diệp lục có lẽ là một trong những chất có tác dụng làm sạch cơ thể tuyệt vời nhất. Nó được liên kết với vai trò loại bỏ các kim loại nặng như chì và thủy ngân ra khỏi cơ thể, theo Health.

Chống nhiễm trùng nấm men

Nghiên cứu cho thấy chất diệp lục phát huy hiệu quả trong việc đối phó với các bệnh nhiễm trùng candida.

Chống viêm

Do chứa chất oxy cao nên chất diệp lục chống viêm rất tốt. Dung dịch của diệp lục có mức độ vitamin E, A, và C phong phú, được chứng minh có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Ngoài ra, với khả năng chống oxy hóa cực mạnh, chất diệp lục rất quan trọng cho việc chống lại các hư tổn DNA trong cơ thể.