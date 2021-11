Phát hiện mới: Ngủ thế này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 58%

(QNO) - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, 1/3 số người trưởng thành ở Mỹ không ngủ đủ giấc vào ban đêm.

Ngủ kém ảnh hưởng đến sức khỏe.ẢNH:SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature and Science of Sleep cho thấy ngủ không đủ giấc có thể góp phần đáng kể vào nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Trong số 84.404 người lớn tham gia có hồ sơ chăm sóc sức khỏe được lấy từ Ngân hàng Biobank của Anh, những người thường ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường trong 5 đến 7 năm tới cao hơn 58% so với những người người thường xuyên ngủ từ 7 đến 8 giờ một đêm, theo Eat This, Not That!

Ngủ không đủ giấc cũng làm tăng nguy cơ béo phì.

Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường không chỉ tăng vọt khi bạn ngủ không đủ giấc.

Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng thời lượng ngủ ngắn cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong nguy cơ bị béo phì.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đối tượng nghiên cứu thường xuyên chỉ ngủ 5 tiếng vào ban đêm có nguy cơ bị béo phì trong 5 đến 7 năm sau đó cao hơn 48% so với những người thường ngủ từ 7 đến 8 tiếng.

Nó cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe tâm thần của bạn.

Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn - và số lượng giấc ngủ bạn nhận được vào ban đêm chắc chắn là con số trong số đó.

Nghiên cứu Tự nhiên và Khoa học về Giấc ngủ cho thấy những người thường xuyên ngủ từ 5 tiếng trở xuống vào ban đêm có nguy cơ phát triển "rối loạn tâm thần hữu cơ và rối loạn tâm trạng" cao hơn 44% so với những người được nghỉ ngơi tốt hơn họ.

Ngủ quá nhiều cũng có những rủi ro riêng

Nếu bạn nghĩ rằng việc ở trên giường hàng giờ liền sẽ giúp chống lại những ảnh hưởng của những năm ngủ không đủ giấc, hãy suy nghĩ lại.

Một nghiên cứu năm 2003 được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy những người ngủ hơn 9 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn, theo Eat This, Not That!