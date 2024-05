Thế giới Tác giả Ilyon Woo giành giải Pulitzer 2024 Ilyon Woo - tác giả người Mỹ gốc Hàn Quốc vừa nhận giải thưởng Pulitzer 2024, ở thể loại tiểu sử.

Tác giả Ilyon Woo và bìa cuốn sách Master Slave Husband Wife. Ảnh: Bostonglobe

Ilyon Woo là tác giả sách bán chạy nhất của New York Times với tác phẩm phi hư cấu Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom (tạm dịch: Cặp vợ chồng nô lệ bậc thầy: chuyến hành trình kỳ diệu từ thân phận nô lệ trở thành tự do).

Tác phẩm Master Slave Husband Wife nằm trong top 10 cuốn sách hay nhất năm 2023 của New York Times và của Tạp chí People, cũng là cuốn sách hay nhất của năm do The New Yorker, Time, NPR... bình chọn.

Master Slave Husband Wife là câu chuyện có thật của cặp vợ chồng trẻ Ellen và William Craft bị bắt làm nô lệ. Vài ngày trước mùa Giáng sinh năm 1848, nhà Craft cùng trốn thoát khỏi Georgia đến các bang ở miền bắc nước Mỹ - nơi chế độ nô lệ đã được xóa bỏ.

Ellen và William thoát khỏi chế độ nô lệ nhờ sự táo bạo cùng cuộc tẩu thoát ly kỳ. Trong đó, Ellen (người vợ) trở thành một người “đàn ông” da trắng giàu có, tàn tật và William đóng giả làm nô lệ của Ellen.

Bằng sức mạnh tình yêu, Ellen và William cùng nhau vượt qua hơn 1.000 dặm bằng đủ loại phương tiện khác nhau như tàu hơi nước, tàu hỏa, xe ngựa để lẩn trốn các tay buôn nô lệ và binh lính.

Không còn an toàn ở Mỹ, Ellen và William chuyển đến Anh quốc. Năm 1860, Ellen và William có bài diễn thuyết với tên gọi: Running a Thousand Miles for Freedom (tạm dịch: Chạy một nghìn dặm vì tự do), góp phần vào các chiến dịch gây áp lực xuyên Đại Tây Dương để thúc đẩy cuộc đấu tranh bãi bỏ chế độ nô lệ.

Câu chuyện của Ellen và William được viết thành sách và trở nên rất nổi tiếng. William đi lưu diễn đến nhiều quốc gia trên thế giới với tư cách là giảng viên cùng với người theo chủ nghĩa bãi nô William Wells Brown chạy trốn trước đó. Ellen và William tiếp tục theo đuổi việc học chính thức vốn từng bị từ chối khi còn làm nô lệ.

Ellen - người sinh ra đã làm nô lệ cho chính cha cô, ông James Smith - một chủ đồn điền da trắng. Mẹ Maria của Ellen cũng rơi vào hoàn cảnh như cô. Ellen gặp và yêu William Craft - một thợ đóng tủ nô lệ trong thị trấn.

Những lần thoát khỏi những kẻ săn nô lệ khát máu, cuộc chạy trốn kịch tính của Ellen và William, trở thành một trong những chiến công tự giải phóng táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ, lan tỏa câu chuyện đẹp về tình yêu, đi tìm tự do và công lý cho tất cả mọi người.

Ilyon Woo có bằng cử nhân ngành Khoa học Nhân văn tại Đại học Yale, sau đó nhận bằng Tiến sĩ tiếng Anh từ Đại học Columbia (Mỹ) - nơi bà lần đầu tiên biết đến câu chuyện về Ellen và William Craft để tái hiện cuộc trốn thoát của họ.

Nhà văn Ilyon Woo cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng The Great Divorce (tạm dịch: Cuộc ly hôn vĩ đại). Tác giả Ilyon Woo nói: “Đối với cá nhân tôi, khi viết câu chuyện của Ellen và William trong nhiều năm, tôi liên tục được truyền cảm hứng từ mỗi lựa chọn mà cặp vợ chồng trẻ tuổi này đưa ra.

Tất nhiên, nó bắt đầu với cuộc hành trình và theo đuổi tự do của chính họ. Cách họ liên tục thử thách bản thân - đối với tôi, đó luôn là nguồn cảm hứng”.

Pulitzer là giải thưởng thường niên của Mỹ được trao lần đầu tiên vào năm 1917 nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc trong nhiều lĩnh vực gồm báo chí, văn học, phim truyền hình... Vì thế, giải Pulitzer được ví như Oscar hay Grammy của giới báo chí, truyền thông và xuất bản ở Mỹ. Giải thưởng mang tên người sáng lập Joseph Pulitzer.