Bay đi cánh chim Ka Lang

Danh Zơ-râm là chàng trai trẻ người Cơ Tu nơi đại ngàn miền Tây xứ Quảng với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng, đã sải đôi cánh đầy bản lĩnh của mình để chinh phục ước mơ...

Danh Zơ-Râm với một sáng tác về quê hương.

Theo đuổi đam mê

“Ta như chim Ka Lang bay lang thang đi muôn nơi/ Sải cánh bay phiêu du khắp đất trời/ Ta như chim Ka lang bỏ rừng về phố chơi/ Mang lời ca tiếng quê hương gọi mời/ Ta như chim Ka Lang vượt ra ngoài đảo xa/ Nhưng không quên vị quê bao thiết tha mặn mà…”. Đó là những ca từ trong bài hát “Ka Lang ơi” của ca sĩ, nhạc sĩ Danh Zơ-râm.

Ka lang chính là một loài chim dũng mãnh, cũng là biểu tượng cho sức mạnh, nỗ lực vươn lên chinh phục ước mơ. Danh Zơ-râm tên thật là Zơ-râm Hữu Danh (SN 1993), quê ở xã Lăng, huyện Tây Giang. Ngay từ nhỏ, cậu bé Zơ-râm Hữu Danh đã thấm đẫm hồn phách của văn hóa - nghệ thuật đồng bào Cơ Tu từ những sinh hoạt đời thường cho đến bao mùa hội làng rộn ràng tâng tung da dá…

Ca khúc Ka Lang ơi - Danh Zơ-râm

Có lẽ vì vậy, khi học tập tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quảng Nam, Zơ-râm Hữu Danh đã bắt đầu bén duyên và say sưa với những giai điệu âm nhạc, trở thành hạt nhân trong phong trào văn nghệ của trường.

Đây cũng là khởi đầu khá đẹp để chàng trai Cơ Tu này theo đuổi đam mê âm nhạc. Tốt nghiệp THPT, mang theo ước mơ ấy, Danh thi vào Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, Zơ-râm Hữu Danh vấp phải những rào cản không nhỏ từ gia đình, bạn bè cũng như quan niệm về cuộc sống của giới trẻ Cơ Tu. Gia đình có truyền thống nghề giáo, ba mẹ muốn Danh học xong trở về làng dạy bọn trẻ.

Mừng Gươl mới - Danh Zơ-râm

Zơ-râm Hữu Danh chia sẻ: “Ngoài mình thì trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật. Nhưng có một điều, ông nội và ông ngoại ngày xưa là những người tham gia đội văn nghệ của đồng bào, đem tiếng hát lời ca của mình phục vụ cách mạng.

Ông ngoại là Anh hùng LLVT nhân dân Cơ Lâu Nâm. Có lẽ, đó chính là nguồn động viên, thôi thúc Danh đi theo con đường nghệ thuật mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn”.

Để thực hiện ước mơ của mình trong điều kiện của một sinh viên nghèo, Zơ-râm Hữu Danh đã nỗ lực làm thêm để trang trải việc học. Năm 2013, Zơ-râm Hữu Danh gia nhập nhóm D&V với nghệ danh rất đặc biệt “Tây Giang”.

Thổn thức vùng cao - Danh Zơ-râm

Cắt nghĩa cho nghệ danh đầu tiên trên con đường nghệ thuật này, Zơ-râm Hữu Danh khẳng định: “Mình là người con Cơ Tu sinh ra trên núi rừng Tây Giang nên dù làm gì, đi đâu, quê hương vẫn ở trong trái tim mình nên chọn nghệ danh Tây Giang là cách để lưu giữ quê xứ nơi đất khách…”.

Bước chân vào con đường âm nhạc với nhóm nhạc D&V, anh gặt hái được nhiều thành công với hai album: Vol.1 “Chỉ có em anh mới hạnh phúc” và Vol.2 “Đừng khóc em nhé!” song ca cùng ca sĩ Thái Phong Vũ. Thế nhưng không lâu sau đó nhóm tan rã. Chàng trai Tây Giang gác lại những dự định âm nhạc và trở về với công việc học tập thường ngày tại trường.

Hướng về nguồn cội

Trong nỗ lực để đi trên con đường âm nhạc, Danh đã có cơ hội gặp gỡ, quen biết và hợp tác với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đang thịnh hành như Phạm Trưởng, Quang Hà, Hương Ly, Trịnh Thiên Ân…

Danh Zơ-Râm (bìa trái) trong một chuyến về quê.

Tốt nghiệp đại học, Zơ-râm Hữu Danh quyết tâm ở lại TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu công việc của một ca sĩ tự do với nghệ danh mới Danh Zơ-râm. Anh hợp tác cùng đồng nghiệp sản xuất âm nhạc tại WE Studio, sở hữu trang fecebook cá nhân có 27 nghìn người theo dõi và một lượng người hâm mộ khá lớn; cùng ê kíp của mình sở hữu trang youtube Danh Zơ-Râm Official đạt 8,62 nghìn lượt đăng ký…

Nhiều bài hát theo phong cách nhạc trẻ của Danh Zơ-râm ra đời trong giai đoạn này, bước đầu thu hút sự chú ý của người yêu nhạc, nhất là giới trẻ. Đó là những bài hát như: “Chậm lại một chút”, “Anh vẫn sẽ chờ”, “Cơn mưa muộn màng”, “ Khúc ballad buồn” hay “ Bài ca anh viết cho em”…

Thạc sĩ Lê Thị Vương Nguyệt - giảng viên Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Với điều kiện khó khăn về mọi thứ khi nhập học tại trường, tôi nghĩ Danh sẽ khó phát huy được khả năng của mình. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng đam mê cộng với khả năng âm nhạc như được ủ sẵn trong tâm hồn, Danh Zơ-Râm đã gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi. Tôi thật sự ấn tượng với bạn sinh viên này…”.

Em đã có chồng - Danh Zơ-râm

Với Danh, tình yêu âm nhạc là động lực để vượt qua khó khăn, theo đuổi đam mê. Vẫn lựa chọn khuynh hướng nhạc trẻ làm tiêu chí sáng tác, nhưng càng về sau, Danh Zơ-Râm càng quan tâm đến vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Và Danh đã viết được rất nhiều bài hát mang âm hưởng như thế: “Đôi mắt Cơ Tu”, “Tiếng gà gáy”, “Em đã có chồng”, “Về quê em vùng cao”, “Mừng gươl mới”… Danh bảo: “Mình muốn thông qua âm nhạc góp phần quảng bá, làm giàu hơn hình ảnh, văn hóa, con người, vùng đất quê hương Tây Giang xứ Quảng...”.

Nhạc sĩ Trần Lành - hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, phụ trách Văn phòng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả tại TP.Đà Nẵng, khẳng định: “Những sáng tác âm nhạc của Danh Zơ-râm mang âm hưởng nghệ thuật Cơ Tu, kết hợp với sự biểu diễn của chính anh trên từng ca khúc thật sự đã khiến tôi rất ngạc nhiên về khả năng và niềm đam mê của nhạc sĩ trẻ này. Tin rằng, âm nhạc và giọng hát của Danh Zơ-râm sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa”.