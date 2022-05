Cùng Nguyễn Lương Hiệu "thong dong ba vùng đất" ở Hội An

(QNO) - Tại Hội An, một triển lãm ảnh chủ đề “Thong dong Hội An” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà văn Nguyễn Lương Hiệu được tác giải giới thiệu đến công chúng từ ngày 30.4 đến 4.5 tại Công viên Kazik (138 Trần Phú, TP.Hội An), anh còn có buổi ra mắt sách “Thong dong ba vùng đất” trong sự kiện này.



Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu

Đây là triển lãm thứ 2 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu về Hội An, do Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh bảo trợ, Trung tâm Văn hoá - thể thao và Truyền thanh - truyền hình Hội An phối hợp tổ chức.



Triển lãm ảnh giới thiệu 18 ảnh màu, đen trắng với những góc nhìn như thơ, những khoảnh khắc của khách du lịch khi tham quan Hội An mà Nguyễn Lương Hiệu đã nắm bắt, chụp lại với tâm thế của một người nghệ sĩ rất thong dong, thưởng lãm, gắn bó và yêu quý vùng đất phố cổ.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu (sinh năm 1957, quê gốc Quảng Nam) là hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh, sinh hoạt nhiếp ảnh tại Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh. Hiện anh đang là Giám đốc truyền thông Tập đoàn Công Thanh.

Xuất thân là một giáo viên, từng dạy học ở Đà Nẵng, năm 1993, anh vào TP.Hồ Chí Minh làm phóng viên và cộng tác viên cho một số tờ báo. Là nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, anh bén duyên với nhiếp ảnh và với anh đó là "niềm đam mê vô hạn”.

Về cơ duyên đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, anh cho biết, năm 2001 có dịp đi thực tế tại An Giang, thấy khung cảnh quá đẹp nên chụp tự nhiên vài tấm ảnh, gửi dự thi, không ngờ được giải Nhất với tác phẩm “Lớp học người Chăm”.



Khai mạc triển lãm ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu tại Công viên Kazik

Những tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Lương Hiệu đã được công chúng đón nhận, yêu thích và bản thân nghệ sĩ cũng đã được trao tặng nhiều giải thưởng nổi bật như Giải thưởng Thơ trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng (1998); Giải thưởng báo chí TP.Hồ Chí Minh (2001); 2 bằng khen của UBND TP.Hồ Chí Minh (với giải Nhất với tác phẩm “Sài Gòn quyến rũ” và bộ ảnh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè); HCV, HCB, HCĐ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hoá châu Á - Thái Bình Dương… Đặc biệt, năm 2014 tuyển tập ảnh, thơ và nhạc “Rumba xanh” ca ngợi vẻ đẹp kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau cải tạo đã được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hoá - thể thao và Truyền thanh - truyền hình Hội An chia sẻ: “Là nhà thơ nên những bức ảnh của Nguyễn Lương Hiệu đẹp, mơ mộng như thơ”.

Còn nhà thơ Nguyễn Minh Hùng nhận xét: “Ảnh của Nguyễn Lương Hiệu là bài thơ ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt ngẫu nhiên trong những khoảnh khắc không xa lạ nhưng khó nắm bắt của Hội An. Hoạ sĩ hoàn toàn can dự vào đối tượng mô tả và ý tưởng biểu đạt, còn nhiếp ảnh gia thì không. Họ giữ yên cho cuộc sống tự lên tiếng. Để một lần nữa, Nguyễn Lương Hiệu tặng ta niềm giao cảm với tâm hồn Hội An…”.

Sau triển lãm, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lương Hiệu sẽ tặng toàn bộ ảnh triển lãm cho Trung tậm VH-TT & TT-TH TP.Hội An.