"Hành trình thanh xuân" - ca khúc hay về tuổi trẻ công an Quảng Nam

(QNO) - Đây là ca khúc được Thiếu tá Ngô Hoàng Việt, Công an huyện Phước Sơn sáng tác, viết về đóng góp của tuổi trẻ Công an Quảng Nam trong những năm qua. Ca khúc vừa đạt giải Ba cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thiếu tá Ngô Hoàng Việt (ngoài cùng bên trái) là một cán bộ đoàn năng nổ. Ảnh: M.L

Thiếu tá Ngô Hoàng Việt chia sẻ rất vui và tự hào khi đứa con tinh thần của mình được ghi nhận và lan tỏa. Anh cho biết, giai điệu, ca từ của ca khúc là những kỷ niệm, trải nghiệm bản thân trong những ngày tham gia công tác đoàn.

“Tham gia hoạt động đoàn từ ngày còn trên ghế nhà trường đến bây giờ nên “đoàn đã thấm vào máu” của mình. Ca khúc không chỉ là trải nghiệm bản thân, hình ảnh, ca từ trong bài hát này là những kỷ niệm đẹp một thời thanh xuân sôi nổi của tất cả những ai đã và đang tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên" - anh Việt chia sẻ.

"Hãy nói cho nhau nghe về hành trình thanh xuân chúng ta. Những bước chân xông pha đến những miền xa, sỏi đá nở hoa. Hãy lắng nghe con tim, từng nhịp đập hăng say khát khao... Đi lên vùng biên cương, nghĩa tình biên giới, thắm tình quân dân. Những giọt hồng cho đi, biết bao niềm vui đọng lại trong tim..." Giai điệu, ca từ thể hiện rõ những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ nói chung, tuổi trẻ công an nói riêng trong dựng xây quê hương.

"Qua bài hát, tôi mong muốn lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, sôi nổi ấy đến các bạn trẻ, phải luôn sống có hoài bão, không sống hoài, sống phí tuổi trẻ của mình, vì thanh xuân không còn mãi. Khi nghe ca từ, giai điệu, hình ảnh từ ca khúc, cảm xúc trong tôi dâng trào, một chút luyến tiếc về những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ” - anh Việt xúc động.

Bằng tất cả cảm xúc từ trái tim mình, Thiếu tá Ngô Hoàng Việt đã sáng tác ca khúc trong thời gian rất ngắn nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3.2022. Bài hát được nhiều bạn trẻ, nhất là Đoàn Thanh niên công an hào hứng đón nhận. Đây cũng là ca khúc được chọn là ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại úy Bùi Anh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên công an tỉnh chia sẻ: "Ca khúc Hành trình thanh xuân khắc họa trọn vẹn những phong trào, hoạt động đặc sắc, sôi nổi của tuổi trẻ Công an Quảng Nam thời gian qua. “Ca khúc được dựng thành MV qua sự thể hiện của các bạn đoàn viên công an tỉnh, khơi lên niềm tự hào và cũng là động lực, trách nhiệm để tuổi trẻ công an tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Vừa qua, ca khúc Hành trình thanh xuân của tác giả Ngô Hoàng Việt được chọn tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng và bài hát tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Vượt qua 32 tác phẩm dự thi của đoàn thanh niên công an các địa phương trong cả nước, "Hành trình thanh xuân" đạt giải Ba của cuộc thi.