Nguyễn Thạch Thảo - "sơn ca phố Hội"

(QNO) - Gần 20 năm trước, những giọng ca của phong trào Tiếng hát hoa phượng đỏ Quảng Namcó Nguyễn Thạch Thảo - giọng hát nổi trội của phong trào Hoa phượng đỏ TP.Hội An, từng đoạt giải A bảy năm liền cuộc thi tiếng hát Hoa phượng đỏ cấp thành phố… giờ là ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 (TP.Hồ Chí Minh), đem tiếng hát lời ca làm đẹp cuộc đời, và từng giờ mong được về cố quận…

Ca sĩ Nguyễn Thạch Thảo.

Chừng mười lăm năm trước, khi sân chơi ca hát của tuổi thơ Quảng Nam còn được đầu tư, chăm sóc và liên tục phát triển với nhiều hình thức, hoạt động phong phú trên phạm vi toàn tỉnh… thì phong trào Hoa phượng đỏ TP.Hội An là một trong những đơn vị mạnh, nhiều năm liên tục ở vị trí nhất nhì toàn tỉnh. Bởi phong trào tiếng hát thiếu nhi Hội An ngày ấy thừa hưởng nhiều “dấu son” của văn nghệ quần chúng một thời đình đám với rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ… đóng góp lớn cho nghệ thuật, sẵn sàng dìu dắt thế hệ măng non thành phố bằng cả tâm và lực…

Và ngày ấy, nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ - một trong những người được các em thiếu nhi Hội An yêu quý gọi bằng ông, bằng bố… vẫn còn rất khỏe, vẫn vui đùa, sáng tác ca khúc, tập luyện và hát ca cùng các em mỗi mùa hoa phượng nở.

Trong số những tiếng hát "sơn ca phố Hội" được nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ chăm nom dìu dắt từng lời ca, tiếng hát và được tắm táp trong bầu không khí văn nghệ tràn ngập yêu thương hồn nhiên trong sáng như tờ giấy trắng… những năm đó, có em vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật, đem tiếng hát, lời ca của mình làm đẹp cho cuộc đời…

MV Tình ca Hội An:

Your browser does not support the video tag.

Ca sĩ Nguyễn Thạch Thảo - hiện công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, được nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ yêu quý đặt cho cái tên rất dễ thương Thảo My, là một trong những chú sơn ca như thế. Cho đến tận bây giờ, khi đã xa vắng hơn hai mươi mùa hoa phượng đỏ, Thạch Thảo vẫn nhớ như in những kỷ niệm đẹp ấu thơ ngày nào.

“Thảo bắt đầu tham gia phong trào Hoa phượng đỏ từ năm học lớp 2 cho mãi đến năm hết cấp 2. Thảo nhớ, cứ mỗi năm, các bạn đồng trang lứa đều mong mỏi đến nghỉ hè được ba mẹ đưa đi chơi, du lịch… còn mình thì chỉ mong nghỉ hè để được tham gia tập luyện và ca hát trong sân chơi Hoa phượng đỏ.

Có một kỷ niệm Thảo không bao giờ quên, đó là lần đoạt giải A đầu tiên với một tiết mục đơn ca vào năm lớp 3, khi nhận giải xong liền ôm giấy khen chạy một mạch về nhà và tối hôm đó ôm ghì cái giấy khen ngủ, không rời…”- ca sĩ Thạch Thảo nhớ lại.

Từ sân chơi ca hát Hoa phượng đỏ của tuổi thơ Hội An đã cho con chim sơn ca Nguyễn Thạch Thảo và các bạn cùng thời khoảng trời tuổi tươi đẹp với biết bao ước mơ, bay bổng trong những giai điệu yêu thương tha thiết của âm nhạc.

MV Hello Viet Nam

Your browser does not support the video tag.

Ký ức tuổi thơ với những ngày được vui đụa, hát ca trong phong trào Hoa phượng đỏ, ký ức về Hội An yêu dấu với những con phố nhỏ rêu phong đưa đòn bước chân mỗi ngày đi học, đi chơi… có lẽ sẽ mãi mãi trong tim con chim sơn ca Thảo My - Nguyễn Thạch Thảo. Đó cũng là một trong những lý do để cô bé Thạch Thảo lựa chọn cho mình con đường đi tiếp theo với âm nhạc.

Tốt nghiệp PTTH tại trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An), Nguyễn Thạch Thảo đã quyết định thi vào ngành sư phạm mầm non của trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp ngành học này, Thảo My lại quyết định học thêm ngành sư phạm âm nhạc với suy nghĩ “mình đã qua rồi cái thời tuổi thơ hát ca với phong trào Hoa phượng đỏ nhưng những dấu ấn kỷ niệm, những bài học lĩnh hội được từ sân chơi giúp Thảo quyết tâm trau dồi về âm nhạc để có thể đủ điều kiện truyền dạy vốn liếng âm nhạc cho những thế hệ đàn em…”.

Với đam mê ca hát từ thuở thiếu thời, khi vào TP.Hồ Chí Minh học tập, môi trường này đã tạo cho cô gái xứ Quảng những cơ hội tốt để đến với sân chơi ca hát. Bắt đầu trải nghiệm ca hát từ những chương trình tình nguyện thanh niên sinh viên do Tổng hội Thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh tổ chức… Nguyễn Thạch Thảo dần dần được biết đến bởi giọng hát khỏe, trong veo của chất hoa phượng đỏ một thời, được mời tham dự những chương trình ca nhạc hoành tráng, những sân khấu nghệ thuật được đầu tư công phu phục vụ công chúng thành phố.

Chính từ trải nghiệm đáng quý này mà giọng hát cô ca sĩ đất Quảng ngày càng tiến bộ, bay xa. Đặc biệt khi được nhận vào công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 7, môi trường quân đội, kinh nghiệm nghệ thuật của các thế hệ đi trước đã góp phần giúp Thạch Thảo hoàn thiện giọng hát của mình để cất cao tiếng hát phục vụ chiến sĩ, góp món ăn tinh thần nghệ thuật cho toàn quân…

Hiện tại, "sơn ca phố Hội" - ca sĩ Nguyễn Thạch Thảo khá bận rộn với hoạt động nghệ thuật. Vừa đứng lớp, vừa sinh hoạt với đoàn nghệ thuật Quân khu 7 và tham gia hoạt động ca hát như một ca sĩ tự do… Bằng tấm lòng và nỗi niềm thương nhớ quê hương da diết, cô ca sĩ vừa hoàn chỉnh hậu kỳ và công bố 2 MV ca nhạc “Tình ca Hội An” - ca khúc của nhạc sĩ Trần Quế Sơn và “Helo Việt Nam” của Marx Lavoi ne với bối cảnh quay chính là Hội An cách đây hơn một năm. Đây có thể xem như lời tri ân với quê hương xứ sở mà một cánh én từ phương Nam mang khát vọng bay về cố xứ tặng bà con quê mình.

“Dù xa quê nhưng lúc nào trong lòng Thạch Thảo vẫn mong nhớ về quê nhà, luôn cầu chúc cho bà con quê hương xứ Quảng mạnh khỏe và bình an. Mong cho đại dịch Covid-19 nhanh qua đi để Thảo thể quay về và hát trên mảnh đất quê hương thân yêu của mình…”.